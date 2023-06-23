Пенсії в Україні — хто з громадян має право на привілеї

Лікар на робочому місці. Фото: Unplush

В Україні деякі категорії громадян мають право на певні привілеї у питанні виходу на заслужений відпочинок. Йдеться про тих, хто працював у сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє сайт "Pro Гроші".

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Особливе право виходу на пенсію

Так, за українським законодавством медичні працівники можуть виходити на пенсію за вислугою років. При цьому деякі з них мають право на заслужений відпочинок з пільговими умовами.

Зокрема, вік виходу на пенсію від 5 до 10 років залежить від роду професії й шкідливості умов. Перелік таких пільгових професій затверджений урядовою постановою. Згідно з нею, у 50-річному віці виходити на пенсію мають право громадяни, які у списку №1:

чоловіки — 25 років загального стажу, з них 10 років пільгового;

жінки — 20 років стажу, з них 7,5 років пільгового.

Кожний повний рік роботи цього списку додає до стажу по одному року зверху.

Пільгові професії списку 1:

Йдеться про таких працівників медичних закладів:

лікарів-рентгенологів, лікарів, зайнятих у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургія);

молодших спеціалістів з медосвітою рентгенівських кабінетів, молодших спеціалістів з медосвітою, зайнятих у кабінетах інтервенційної радіології (рентгенохірургія).

Пільгові професії списку 2:

Зокрема, право виходу на пенсію у 55 років мають право особи зі списку №2. Йдеться про:

медичних та фармацевтичних працівників, які заразилися на робочому місці вірусом імунодефіциту людини;

молодших медичних сестер — санітарок, що працюють у патологоанатомічних бюро, центрах, відділеннях, прозекторських, моргах;

працівників, зайнятих в протичумних закладах;

працівників туберкульозних та інфекційних закладів.

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