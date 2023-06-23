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Пенсії для особливих: хто з громадян України має право на привілеї

23 червня 2023 06:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — хто з громадян має право на привілеї
Лікар на робочому місці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі категорії громадян мають право на певні привілеї у питанні виходу на заслужений відпочинок. Йдеться про тих, хто працював у сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє сайт "Pro Гроші".

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Особливе право виходу на пенсію

Так, за українським законодавством медичні працівники можуть виходити на пенсію за вислугою років. При цьому деякі з них мають право на заслужений відпочинок з пільговими умовами.

Зокрема, вік виходу на пенсію від 5 до 10 років залежить від роду професії й шкідливості умов. Перелік таких пільгових професій затверджений урядовою постановою. Згідно з нею, у 50-річному віці виходити на пенсію мають право громадяни, які у списку №1:

  • чоловіки — 25 років загального стажу, з них 10 років пільгового;
  • жінки — 20 років стажу, з них 7,5 років пільгового.

Кожний повний рік роботи цього списку додає до стажу по одному року зверху.

Пільгові професії списку 1:

Йдеться про таких працівників медичних закладів:

  • лікарів-рентгенологів, лікарів, зайнятих у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургія);
  • молодших спеціалістів з медосвітою рентгенівських кабінетів, молодших спеціалістів з медосвітою, зайнятих у кабінетах інтервенційної радіології (рентгенохірургія).

Пільгові професії списку 2:

Зокрема, право виходу на пенсію у 55 років мають право особи зі списку №2. Йдеться про:

  • медичних та фармацевтичних працівників, які заразилися на робочому місці вірусом імунодефіциту людини;
  • молодших медичних сестер — санітарок, що працюють у патологоанатомічних бюро, центрах, відділеннях, прозекторських, моргах;
  • працівників, зайнятих в протичумних закладах;
  • працівників туберкульозних та інфекційних закладів.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що українці можуть подавати заяви на призначення пенсій за віком онлайн. Однак потрібно знати певні нюанси щодо дати звернення.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що у деяких випадках громадян можуть змусити повернути пенсійні виплати. Водночас цього можна уникнути.

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