Пенсії в Україні — хто з громадян має право на привілеї

Пенсії для особливих: хто з громадян України має право на привілеї
В Україні деякі категорії громадян мають право на певні привілеї у питанні виходу на заслужений відпочинок. Йдеться про тих, хто працював у сфері охорони здоров'я.
Про це повідомляє сайт "Pro Гроші".
Особливе право виходу на пенсію
Так, за українським законодавством медичні працівники можуть виходити на пенсію за вислугою років. При цьому деякі з них мають право на заслужений відпочинок з пільговими умовами.
Зокрема, вік виходу на пенсію від 5 до 10 років залежить від роду професії й шкідливості умов. Перелік таких пільгових професій затверджений урядовою постановою. Згідно з нею, у 50-річному віці виходити на пенсію мають право громадяни, які у списку №1:
- чоловіки — 25 років загального стажу, з них 10 років пільгового;
- жінки — 20 років стажу, з них 7,5 років пільгового.
Кожний повний рік роботи цього списку додає до стажу по одному року зверху.
Пільгові професії списку 1:
Йдеться про таких працівників медичних закладів:
- лікарів-рентгенологів, лікарів, зайнятих у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургія);
- молодших спеціалістів з медосвітою рентгенівських кабінетів, молодших спеціалістів з медосвітою, зайнятих у кабінетах інтервенційної радіології (рентгенохірургія).
Пільгові професії списку 2:
Зокрема, право виходу на пенсію у 55 років мають право особи зі списку №2. Йдеться про:
- медичних та фармацевтичних працівників, які заразилися на робочому місці вірусом імунодефіциту людини;
- молодших медичних сестер — санітарок, що працюють у патологоанатомічних бюро, центрах, відділеннях, прозекторських, моргах;
- працівників, зайнятих в протичумних закладах;
- працівників туберкульозних та інфекційних закладів.
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