Пенсии для граждан, работающих за границей — в Раде готовят изменения

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В Украине хотят упростить механизм назначения пенсионных выплат гражданам, которые работали за границей. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Пенсии для тех, кто работает за границей

Автором законопроекта №9453 "о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. Документ рассмотрел Комитет по социальной политике и защите прав ветеранов Верховной Рады и рекомендовал народным депутатам принять за основу.

Как говорится в пояснительной записке, проект закона призван урегулировать вопрос назначения пенсий, учитывая денонсацию ряда соглашений, в том числе с Российской Федерацией.

Документ предлагает при расчете пенсии учитывать для размера пенсий Единый социальный взнос, уплаченный в Украине и стаж работы за границей.

Законопроект касается всех граждан, которые во время вынужденной иммиграции смогли найти работу, и охватит около одного миллиона будущих пенсионеров.

Документ запретит при этом относить к выслуге лет периоды военной службы, начиная с 19 февраля 2014 года в силовом блоке, на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также других госорганах РФ.

Кроме того, проект предлагает разрешить ситуацию с зачислением стажа работы для украинцев в Крыму. Таким гражданам, прибывшим из неподконтрольной Украине территории, нужно было бы подавать справку из Пенсионного фонда РФ о неполучении российской пенсии, однако такие справки не выдают гражданам, поэтому получить пенсию для них проблематично.

Еще одна норма проекта закона предусматривает возможность обращения за назначением пенсии для украинцев, которые временно находятся за пределами и не способны физически, в частности из-за войны, явиться в органы Пенсионного фонда. Предлагают расширить перечень соответствующих механизмов, в частности, путем обращения в консульские учреждения.

Больше о пенсиях

Напомним, среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают 7,19 тысячи гривен. На втором месте Донецкая область — 6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.

Также мы писали, что в июле в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.