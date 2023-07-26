Пенсії для громадян, які працюють за кордоном — у Раді готують зміни

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні хочуть спростити механізм призначення пенсійних виплат громадянам, які працювали за межами країни. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Пенсії для тих, хто працює за кордоном

Автором законопроєкту №9453 "про пропорційне обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України", виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Документ розглянув Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верхової Ради та рекомендував народним депутатам ухвалити за основу.

Як йдеться у пояснювальній записці, проєкт закону покликаний врегулювати питання призначення пенсій, зважаючи на денонсацію низки угод, зокрема з Російською Федерацією.

Документ пропонує під час розрахунку пенсії враховувати для розміру пенсій Єдиний соціальний внесок, сплачений в Україні та стаж роботи за кордоном.

Законопроєкт стосується всіх громадян, які під час вимушеної імміграції змогли знайти роботу, і охопить близько одного мільйона майбутніх пенсіонерів.

Документ заборонить при цьому відносити до вислуги років періоди військової служби, починаючи з 19 лютого 2014 року у силовому блоці, на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також інших держорганах РФ.

Окрім того, проєкт пропонує вирішити ситуацію із зарахуванням стажу роботи для українців в АРК Крим. Таким громадянам, які прибули з непідконтрольної Україні території, потрібно було б подавати довідку з Пенсійного фонду РФ про неотримання російської пенсії, проте такі довідки не видають громадянам, тому отримати пенсію для них проблематично.

Ще одна норма проєкту закону передбачає можливість звернення за призначенням пенсії для тих українців, які тимчасово перебувають за межами і не здатні фізично, зокрема через війну, з'явитися до органів Пенсійного фонду. Пропонують розширити перелік відповідних механізмів, зокрема шляхом звернення до консульських установ.

Більше про пенсії

Нагадаємо, з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

Також ми писали, що в липні втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.