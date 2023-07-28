Пенсии будут больше — кто из украинцев сможет получить дополнительные выплаты

Украинцы по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что некоторые граждане могут получать гораздо большие пенсии, зная некоторые нюансы. В частности, речь идет о доплате за сверхурочный стаж и перерасчете выплат для тех пенсионеров, которые продолжают работать.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Винницкой области в соцсети Facebook.

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Как пояснила заместитель начальника ГУ ПФУ Винницкой области Лариса Дика, при этих вышеуказанных условиях происходит перерасчет пенсий для украинцев.

Так, украинское законодательство позволяет гражданам получать пенсию и продолжать работать.

Благодаря этому пенсия по возрасту может повышаться на 1% размера пенсии за каждый год страхового стажа более 35 лет для мужчин и 30 женщин.

В то же время, для граждан, потерявших трудоспособность, пенсия не может быть больше свыше 1% прожиточного минимума, который сейчас составляет 2,09 тыс. грн для лиц, потерявших трудоспособность.

"Максимальный размер доплаты — 20,93 грн. К примеру, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще 10 лет, то его доплата составит 209,30 грн", — сообщила представитель фонда.

Также пенсионерам, продолжающим работать после того, как им назначили пенсии, каждые два года осуществляют перерасчет выплат. Их проводят ввиду стажа и заработной платы после предварительного назначения или перерасчета пенсии.

Так, при изменении прожиточного минимума, независимо от наличия работы пенсионера, пересчитывают (увеличивают) доплаты и другие выплаты, предусмотренные законодательством. Однако, минимальный объем пенсии по возрасту, а также доплата за сверхурочный страховой стаж, зависящие от прожиточного минимума, пересматривают только для тех пенсионеров, которые уже не работают.

Для работающих лиц при росте прожиточного минимума доплату за сверхурочный страховой стаж пересчитывают только после увольнения с работы.

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Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики Украины рассказали, кому украинцы могут повысить пенсионные выплаты. Сейчас в ведомстве прорабатывают разные варианты.