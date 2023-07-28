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Пенсії будуть більшими: хто з українців зможе отримати додаткові виплати

28 липня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії будуть більші — хто з українців зможе отримати додаткові виплати
Українці на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, що деякі громадяни можуть отримувати значно більші пенсії, знаючи деякі нюанси. Зокрема, йдеться про доплату за понаднормовий стаж та перерахунок виплат для тих пенсіонерів, які продовжують працювати.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду Вінницької області у соцмережі Facebook.

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Як отримати більші виплати

Як пояснила заступниця начальника ГУ ПФУ Вінниччини Лариса Дика, за цих вищевказаних умов відбувається перерахунок пенсій для українців.

Так, українське законодавство дозволяє громадянам отримувати пенсію та продовжувати працювати.

Завдяки цьому пенсія за віком може підвищуватися на 1% розміру пенсії за кожен рік страхового стажу більш ніж 35 років для чоловіків та 30-ть — жінок.

Водночас, для громадян, які втратили працездатність, пенсія не може бути більшою понад 1% прожиткового мінімуму, який зараз становить 2,09 тис. грн для осіб, які втратили працездатність.

"Максимальний розмір доплати — 20,93 грн. До прикладу, якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років, то його доплата становитиме 209,30 грн", — повідомила представниця фонду.

Також пенсіонерам, які продовжують працювати після того, як їм призначили пенсії, кожні два роки здійснюють перерахунок виплат. Їх проводять, зважаючи на стаж та заробітну плату після попереднього призначення чи перерахунку пенсії.

Так, під час зміни прожиткового мінімуму незалежно від наявності роботи пенсіонера перераховують (збільшують) доплати та інші виплати, передбачені законодавством. Однак, мінімальний обсяг пенсії за віком, а також доплата за понаднормовий страховий стаж, що залежать від прожиткового мінімуму, переглядають тільки для тих пенсіонерів, котрі вже не працюють.

Для осіб, які працюють, під час зростання прожиткового мінімуму доплату за понаднормовий страховий стаж перераховують тільки після звільнення з роботи.

Більше про пенсії

Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Також ми писали, що в Міністерстві соціальної політики України розповіли, кому з українців можуть підвищити пенсійні виплати. Зараз у відомстві опрацьовують різні варіанти.

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