Пенсионеры могут потерять часть выплат — объяснение Минюста

Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН

Министерство юстиции Украины объяснило, когда пенсионеры могут потерять часть ежемесячных выплат. Есть случаи, когда могут вычислить от 20 до 50%.

Об этом сообщает пресс-центр Минюста.

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Как отмечают в ведомстве, речь идет о гражданах, в том числе имеющих задолженность. Государство вправе взимать до половины суммы пенсионной выплаты в следующих случаях:

на содержание членов семьи (алименты);

на возмещение ущерба из-за хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;

на возмещение вреда в виде увечья или иного повреждения здоровья, а также из-за смерти потерпевшего;

на возврат переплаченной суммы зарплаты в некоторых случаях, предусмотренных законом.

В остальных случаях могут взыскать около 20% пенсии.

Когда еще пенсионер может потерять пенсию

Пенсионеры могут потерять часть выплат, если не сообщат органам Пенсионного фонда о факте трудоустройства или открытия бизнеса (регистрация физлица предпринимателя). В этих случаях пенсионер должен вернуть часть средств. ПФУ имеет право принять решение об отчислении 20% будущих пенсионных выплат.

Так, если человек устроился на работу или открыл ФЛП, нужно в течение 10 дней уведомить об этом фонд.

Это разрешается через личный кабинет на электронном портале услуг Пенсионного фонда. Требуется подать заявление по следующей ссылке, но нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Если этого не сделать, ПФУ сам взыщет деньги.

Следует добавить, что Конституционный суд признал неконституционными нормы законодательства, предусматривающие возможность отчисления до 50% пенсии как взыскания с должника. Однако в случае, если гарантированная выплата после отчисления будет ниже прожиточного минимума.

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Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали, кому из украинцев могут повысить пенсионные выплаты. Сейчас в ведомстве прорабатывают разные варианты.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию . Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.