Пенсіонери можуть втратити частину виплат — пояснення Мін'юсту

Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

Міністерство юстиції України пояснило, коли пенсіонери можуть втратити частину щомісячних виплат. Існують випадки, коли можуть вирахувати від 20 до 50%.

Про це повідомляє пресцентр Мін'юсту.

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Як зазначають у відомстві, йдеться про громадян, зокрема, які мають заборгованість. Держава має право стягувати до половини від суми пенсійної виплати у таких випадках:

на утримання членів родини (аліменти);

на покриття збитків через розкрадання майна підприємств, установ та організацій;

на відшкодування шкоди у вигляді каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, а також через смерть потерпілого;

на повернення переплаченої суми зарплати у деяких випадках, передбачених законом.

В решті випадків можуть стягнути близько 20% пенсії.

Коли ще пенсіонер може втратити пенсію

Пенсіонери можуть втратити частину виплат, якщо не повідомлять органи Пенсійного фонду про факт працевлаштування чи відкриття бізнесу (реєстрація фізособи підприємця). У таких випадках пенсіонер повинен повернути частину коштів. ПФУ має право ухвалити рішення про відрахування 20% від майбутніх пенсійних виплат.

Так, якщо людина влаштувалась на роботу чи відкрила ФОП, потрібно упродовж 10 днів повідомити про це фонд.

Це дозволяється зробити через особистий кабінет на електронному порталі послуг Пенсійного фонду. Потрібно подати заяву за наступним посиланням, але треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Якщо цього не зробити, ПФУ сам стягне кошти.

Варто додати, що Конституційний суд визнав неконституційними норми законодавства, що передбачають можливість відрахування до 50% пенсії як стягнення з боржника. Проте у разі, якщо гарантована виплата після відрахування буде нижча за прожитковий мінімум.

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Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України розповіли, кому з українців можуть підвищити пенсійні виплати. Зараз у відомстві опрацьовують різні варіанти.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.