Пенсии будут пересмотрены в 2024 году — кто получит дополнительно 2,6 тыс. грн

Граждане на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

В Украине в следующем году власти обещают пересмотреть размер минимальной и максимальной пенсий. В рамках индексации некоторые категории украинцев будут получать на 2,6 тысячи больше.

Новини.LIVE рассказывают, как могут измениться выплаты в 2024 году.

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Повышение пенсий в 2024 году

В Министерстве финансов на днях рассказали о начале разработки проекта Государственного бюджета на 2024 год. Аналогичным заданием занимаются другие финансовые департаменты органов местных властей по всей стране.

При расчете госбюджета учитывают важные макроэкономические показатели, и Министерство финансов уже разослало их в разные ведомства.

В частности, утверждают в проекте грядущего госбюджета минимальный размер зарплаты и пенсии. В этом году ведомство предлагает повысить размер выплат умеренно, хотя некоторые другие ведомства настаивают на существенном повышении.

Ожидается, что в новом проекте бюджета заложат следующие показатели:

минимальную пенсию в 2024 году увеличат на 268 гривен (12,8%). Объем составит 2,36 тыс. гривен;

минимальную зарплату повысят на 1,2 тыс. гривен (19,4%). В частности, в январе она составит 7,1 тыс. гривен, в июле — 8 тыс. гривен, в июле — 8 тыс. гривен, в январе 2025-го — 8,37 тыс. гривен; в январе 2026-го — 8,95 тыс. гривен.

В то же время размер максимальной пенсии повысят на более чем 2,6 тыс. — до 23,61 тыс. гривен.

Также по словам экспертов, в заложенных прогнозах цены могут вырасти на 52,2%. Соответственно, чтобы повышение пенсионных выплат компенсировало рост цен, выплаты должны составлять от 2,94 тыс. гривен.

В 2023 году размер минимальной заработной платы в Украине "заморожен" на уровне предыдущего из-за войны и составляет 6,7 тыс. грн.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие денежные суммы перечислили на финансирование пенсий в августе 2023 года. В частности, в текущем месяце украинцы получили на 400 млн грн больше.

Также мы писали, что в Налоговом комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) рассказали о финансировании пенсий, социальных выплат и зарплат в бюджетной сфере в июле 2023 года. Полностью полагались на финподдержку международных партнеров.