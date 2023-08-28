Пенсії переглянуть у 2024 році — хто отримає додатково 2,6 тис. грн

Громадяни на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

В Україні наступного року влада обіцяє переглянути розмір мінімальної та максимальної пенсій. В рамках індексації деякі категорії українців отримуватимуть на 2,6 тисячі більше.

Новини.LIVE розповідають, як можуть змінитися виплати у 2024 році.

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Підвищення пенсій у 2024 році

У Міністерстві фінансів днями розповіли про початок розробки проєкту Державного бюджету на 2024 рік. Аналогічним завданням займаються інші фінансові департаменти органів місцевої влади по всій країні.

Під час розрахунку держбюджету враховують важливі макроекономічні показники, і Міністерство фінансів уже розіслало їх у різні відомства.

Зокрема, затверджують у проєкті майбутнього держбюджету мінімальний розмір зарплатні та пенсії. Цьогоріч відомство пропонує підвищити розмір виплат помірно, хоч деякі інші відомства наполягають на суттєвому підвищенні.

Очікується, що у новому проєкті бюджету закладуть такі показники:

мінімальну пенсію у 2024 році збільшать на 268 гривень (12,8%). Обсяг становитиме 2,36 тис. гривень;

мінімальну зарплату підвищать на 1,2 тис. гривень (19,4%). Зокрема, у січні вона становитиме 7,1 тис. гривень, у липні — 8 тис. гривень, у січні 2025-го — 8,37 тис. гривень; у січні 2026-го — 8,95 тис. гривень.

Водночас розмір максимальної пенсії підвищать на більш ніж 2,6 тис. — до 23,61 тис. гривень.

Також за словами експертів, в закладених прогнозах ціни можуть зрости на 52,2%. Відповідно, щоб підвищення пенсійних виплат компенсувало зростання цін, виплати мали б становити від 2,94 тис. гривень.

У 2023 році розмір мінімальної заробітної плати в Україні "заморожено" на рівні попереднього через війну і становить 6,7 тис. грн.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які грошові суми перерахували на фінансування пенсій у серпні 2023 року. Зокрема, цього місяця українці отримали на 400 млн грн більше.

Також ми писали, що у Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) розповіли про фінансування пенсій, соціальних виплат та заробітних плат у бюджетній сфері у липні 2023 року. Повністю покладались на фінпідтримку міжнародних партнерів.