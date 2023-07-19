ПФУ рассказал о выплатах в 13 тыс. грн — кто имеет право

Пенсионный фонд рассказал о выплатах в 13 тыс. грн
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, что гражданам, осуществившим погребение пенсионера, предусмотрена государственная помощь. Выплаты на погребение предоставляются в размере нескольких пенсий.
Об этом говорится на официальном портале фонда.
Пособие на погребение
Как отмечают специалисты, объем пособия на погребение может отличаться. Размер зависит от того, по какому закону умершему были назначены пенсии.
Так, если пожилой человек получал пенсию, назначенную в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то объем пособия будет составлять трехмесячную пенсию. В то же время выплата не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в этом году это 13,42 тыс. грн.
Тем, кому пенсия была назначена по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (или по другим законам), размер пособия будет меньше — две пенсии, на которые имел право пенсионер на момент смерти, добавили в ПФУ.
Бюджет ПФУ на 2023 год
Ранее в Верховной Раде рассказали, что задержек в выплатах Пенсионного фонда не ожидается, поскольку заложенных средств достаточно на покрытие всех запланированных расходов в рамках обязанностей фонда.
На днях правительство утвердило бюджет ПФУ на этот год. Доходы фонда определены в размере 768,9 млрд гривен. Из них:
- 451,1 млрд грн — собственные доходы ПФУ;
- 27,7 млрд грн — деньги по общеобязательному государственному социальному страхованию;
- 249 млрд грн — средства госбюджета на финансирование пенсионных программ и выплат по соцстрахованию;
- 37,9 млрд грн — средства госбюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.
Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.