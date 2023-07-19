ПФУ рассказал о выплатах в 13 тыс. грн — кто имеет право

Женщина, держащая деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, что гражданам, осуществившим погребение пенсионера, предусмотрена государственная помощь. Выплаты на погребение предоставляются в размере нескольких пенсий.

Об этом говорится на официальном портале фонда.

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Пособие на погребение

Как отмечают специалисты, объем пособия на погребение может отличаться. Размер зависит от того, по какому закону умершему были назначены пенсии.

Так, если пожилой человек получал пенсию, назначенную в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то объем пособия будет составлять трехмесячную пенсию. В то же время выплата не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в этом году это 13,42 тыс. грн.

Тем, кому пенсия была назначена по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (или по другим законам), размер пособия будет меньше — две пенсии, на которые имел право пенсионер на момент смерти, добавили в ПФУ.

Бюджет ПФУ на 2023 год

Ранее в Верховной Раде рассказали, что задержек в выплатах Пенсионного фонда не ожидается, поскольку заложенных средств достаточно на покрытие всех запланированных расходов в рамках обязанностей фонда.

На днях правительство утвердило бюджет ПФУ на этот год. Доходы фонда определены в размере 768,9 млрд гривен. Из них:

451,1 млрд грн — собственные доходы ПФУ;

27,7 млрд грн — деньги по общеобязательному государственному социальному страхованию;

249 млрд грн — средства госбюджета на финансирование пенсионных программ и выплат по соцстрахованию;

37,9 млрд грн — средства госбюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что Пенсионный фонд рассказал о еще одной категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, у которых есть тяжелобольные дети.