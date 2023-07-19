ПФУ розповів про виплати у 13 тис. грн — хто має право

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, що громадянам, які здійснили поховання пенсіонера, передбачена державна допомога. Виплати на поховання надають у розмірі кількох пенсій.

Про це йдеться на офіційному порталі фонду.

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Допомога на поховання

Як зазначають фахівці, обсяг допомоги на поховання може різнитися. Розмір залежить від того, за яким законом померлому були призначені пенсії.

Так, якщо людина похилого віку одержувала пенсію, призначену відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то обсяг допомоги становитиме тримісячну пенсію. Водночас виплата не може бути меншою п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, цього року це — 13,42 тис. грн

Тим, кому пенсію була призначена згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (чи інших законів), розмір допомоги буде менший — дві пенсії, на які мав право пенсіонер на момент смерті, додали у ПФУ.

Бюджет ПФУ на 2023 рік

Раніше у Верховній Раді розповіли, що затримок у виплатах Пенсійного фонду не очікується, оскільки закладених коштів достатньо на покриття усіх запланованих видатків у рамках обов'язків фонду.

Днями уряд затвердив бюджет ПФУ на цей рік. Доходи фонду визначені у розмірі 768,9 млрд гривень. З них:

451,1 млрд грн — власні доходи ПФУ;

27,7 млрд грн — гроші за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

249 млрд грн — кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм та виплат за соцстрахуванням;

37,9 млрд грн — кошти держбюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.