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Пенсионный фонд пояснил, имеет ли право на субсидию пенсионер с безработной дочкой матерью-одиночкой

3 ноября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Как оформить субсидию пенсионерам с неработающей дочерью матерью-одиночкой
Пенсионеры с внуками. Фото: Pexels
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины объяснили, имеют ли право на получение жилищной субсидии пенсионеры, с которыми совместно на общей площади проживает трудоспособное лицо без доходов, единолично воспитывающее ребенка в возрасте до шести лет.

Разъяснение опубликовано на вебсайте Пенсионного фонда Украины.

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В ПФУ сообщают, что домохозяйству, в составе которого есть, в частности, трудоспособное лицо без доходов, единолично воспитывающее ребенка в возрасте до шести лет, может быть назначена (продлена) жилищная субсидия.

В случае изменения состава членов домохозяйства, которому назначена жилищная субсидия, в течение 30 календарных дней нужно уведомить об этом орган Пенсионного фонда Украины.

Чтобы получать жилищную субсидию на четырех человек, органу Фонда необходимо предоставить новые заявление и декларацию, в которых в составе членов домохозяйства будет указана, в том числе, дочь и внук/внучка. К заявлению нужно добавить документ, подтверждающий, что ваша дочь является одинокой матерью.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам в ноябре субсидии будут назначаться автоматически. Это домохозяйства, которым определили право на субсидию в сентябре 2023 года, в частности, те, у кого ее размер составлял 0,00 грн. Однако те, кто раньше не получал ее, должны писать новое обращение. Новое заявление нужно подавать:

  • тем, кто подал заявление на прекращение субсидии и пользовался льготой, а на отопительный сезон хочет получать субсидию;
  • тем, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального состояния.
  • размер должен вырасти в связи с началом отопительного сезона, а также учитывая повышение тарифов на электроэнергию.

Что касается пенсий, то в ноябре увеличение размера пенсионных выплат не запланировано. Однако размер выплат для ряда украинцев изменится. Речь идет о доплатах за возраст. Пенсионерам, достигшим 70, 75 или 80 лет, гарантированы надбавки.

Следующая индексация пенсий пройдет с 1 марта 2024 года. По данным правительства, она пройдет по новому принципу — внедрят коэффициенты и баллы.

Минимальная пенсия вырастет с 1 января следующего года из-за увеличения прожиточного минимума. Поскольку общий показатель прожиточного минимума составит 2,92 тыс. грн, то минимальная пенсия вырастет до 2,36 тыс. грн.

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