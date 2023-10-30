Соцвиплати з листопада — які зміни чекають на українців

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 листопада 2023 року розмір пенсійних виплат не зміниться, деяким переселенцям відновлять соцвиплати, нарахують більші суми субсидій на опалювальний сезон. Також ООН продовжить підтримувати фінансово українців.

Про це розповіли представники Міністерства соціальної політики України.

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Пенсії в листопаді

Як зазначають у відомстві, у листопаді збільшення пенсій не заплановано. Однак розмір виплат для низки українців зміниться. Йдеться про доплати за вік. Пенсіонерам, які досягли віку 70, 75 чи 80 років, гарантовані надбавки.

Наступна індексація пенсій відбудеться з 1 березня 2024 року. За даними уряду, вона пройде за новим принципом — впровадять коефіцієнти та бали.

Мінімальна пенсія зросте з 1 січня наступного року через збільшення прожиткового мінімуму. Оскільки загальний показник прожиткового становитиме 2,92 тис. грн, мінімальна пенсія зросте до 2,36 тис. грн.

У листопаді додаткові виплати отримають пенсіонери з прифронтових зон. Надбавки до пенсії надасть ООН, але пенсіонери мають відповідати критеріям.

Додаткова грошова допомога визначатиметься як різниця між 30 тис. грн та пенсійною виплатою, проте не може бути менша за 100 грн.

Виплати від ООН зросли — розмір грошової допомоги підвищили до 3,6 тис. грн на місяць (10,8 тис. грн за три місяці).

Виплати ВПО

У листопаді переселенцям, яким помилково призупинили допомогу, відновлять виплати ВПО. Йдеться про власників зруйнованого житла, які виїжджали та мають право на допомогу.

Також поновлять виплати громадянам, яких за реєстрами РАГСів порахували за померлих. Отримають знову допомогу ті, хто повернувся з-за кордону, проте про це не поінформували.

Субсидії у листопаді

Українцям у листопаді субсидії призначатимуть автоматично. Це домогосподарства, яким визначили право на субсидію у вересні 2023 року, зокрема ті, у кого її розмір становив 0,00 грн. Проте, ті, хто раніше не отримував її, мають писати нове звернення. Нову заяву треба подавати:

тим, хто подав заяву на припинення субсидії та користувався пільгою, а на опалювальний сезон хоче отримувати субсидію;

тим, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соцстану.

Розмір має зрости у зв'язку з початком опалювального сезону, а також враховуючи підвищення тарифів на електроенергію. Торік українці в середньому отримували до 1,6 тис. гривень допомоги щомісяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти пояснили, чи може людина претендувати цього опалювального сезону на субсидію на оплату житлово-комунальних послуг у разі, якщо було продане цінне майно. Все залежить від того, в який період відбулась угода, а громадянин отримав чималий одноразовий дохід.

Також ми писали, що Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.