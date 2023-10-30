Соцвыплаты с ноября — какие изменения ждут украинцев

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 ноября 2023 года размер пенсионных выплат не изменится, некоторым переселенцам возобновят соцвыплаты, насчитают большие суммы субсидий на отопительный сезон. Также ООН продолжит поддерживать финансово украинцев.

Об этом сообщили представители Министерства социальной политики Украины.

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Пенсии в ноябре

Как отмечают в ведомстве, в ноябре увеличение пенсий не запланировано. Однако размер выплат для ряда украинцев изменится. Речь идет о доплатах за возраст.

Пенсионерам, достигшим 70, 75 или 80 лет, гарантированы надбавки.

Следующая индексация пенсий пройдет с 1 марта 2024 года. По данным правительства, она пройдет по новому принципу — внедрят коэффициенты и баллы.

Минимальная пенсия вырастет с 1 января следующего года из-за увеличения прожиточного минимума. Поскольку общий показатель прожиточного составит 2,92 тыс. грн, минимальная пенсия вырастет до 2,36 тыс. грн.

В ноябре дополнительные выплаты получат пенсионеры из прифронтовых зон. Надбавки к пенсии предоставит ООН, но пенсионеры должны отвечать критериям.

Дополнительная денежная помощь будет определяться как разница между 30 тыс. грн и пенсионной выплатой, однако не может быть меньше 100 грн.

Выплаты от ООН выросли — размер денежной помощи повысили до 3,6 тыс. грн. в месяц (10,8 тыс. грн. за три месяца).

Выплаты ВПЛ

В ноябре переселенцам, которым ошибочно приостановили помощь, возобновят выплаты ВПЛ. Речь идет о владельцах разрушенного жилья, которые выезжали и имеют право на помощь.

Также возобновят выплаты гражданам, которых по реестрам ЗАГСов сочли за умерших. Получат снова помощь те, кто вернулся из-за границы, однако об этом не проинформировал.

Субсидии в ноябре

Украинцам в ноябре субсидии будут назначаться автоматически. Это домохозяйства, которым определили право на субсидию в сентябре 2023 года, в частности, те, у кого ее размер составлял 0,00 грн. Однако те, кто раньше не получал ее, должны писать новое обращение. Новое заявление нужно подавать:

тем, кто подал заявление на прекращение субсидии и пользовался льготой, а на отопительный сезон хочет получать субсидию;

тем, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения соцсостояния.

Размер должен вырасти в связи с началом отопительного сезона, а также учитывая повышение тарифов на электроэнергию. В прошлом году украинцы в среднем получали до 1,6 тыс. гривен пособия ежемесячно.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты объяснили, может ли человек претендовать в этом отопительном сезоне на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае, если было продано ценное имущество. Все зависит от того, в какой период произошло соглашение, а гражданин получил немалый одноразовый доход.

Также мы писали, что Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.