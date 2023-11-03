Як оформити субсидію пенсіонерам з непрацюючою дочкою матір'ю-одиначкою

Пенсіонери з онуками. Фото: Pexels

В Пенсійному фонді України пояснили, чи мають право на отримання житлової субсидії пенсіонери, з якими разом на спільній площі проживає працездатна особа без доходів, яка одноосібно виховує дитину віком до шести років.

Роз’яснення опубліковано на вебсайті Пенсійного фонду України.

Читайте також:

Як правильно оформити субсидію

В ПФУ повідомляють, що домогосподарству, у складі якого є, зокрема, працездатна особа без доходів, яка одноосібно виховує дитину віком до шести років, може бути призначено (продовжено) житлову субсидію.

У разі зміни складу членів домогосподарства, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів потрібно повідомити про це орган Пенсійного фонду України.

Щоб одержувати житлову субсидію на чотирьох осіб, до органу Фонду необхідно надати нові заяву і декларацію, в яких у складі членів домогосподарства зазначено, в тому числі, доньку та внука. До заяви потрібно додати документ, який підтверджує, що ваша донька є одинокою матір’ю.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям у листопаді субсидії призначатимуть автоматично. Це домогосподарства, яким визначили право на субсидію у вересні 2023 року, зокрема ті, у кого її розмір становив 0,00 грн. Проте, ті, хто раніше не отримував її, мають писати нове звернення. Нову заяву треба подавати:

тим, хто подав заяву на припинення субсидії та користувався пільгою, а на опалювальний сезон хоче отримувати субсидію;

тим, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соцстану.

Розмір має зрости у зв'язку з початком опалювального сезону, а також враховуючи підвищення тарифів на електроенергію.

Що стосується пенсій, то у листопаді збільшення розміру пенсійних виплат не заплановано. Однак розмір виплат для низки українців зміниться. Йдеться про доплати за вік. Пенсіонерам, які досягли віку 70, 75 чи 80 років, гарантовані надбавки.

Наступна індексація пенсій відбудеться з 1 березня 2024 року. За даними уряду, вона пройде за новим принципом — впровадять коефіцієнти та бали.

Мінімальна пенсія зросте з 1 січня наступного року через збільшення прожиткового мінімуму. Оскільки загальний показник прожиткового становитиме 2,92 тис. грн, мінімальна пенсія зросте до 2,36 тис. грн.

