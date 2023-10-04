Пенсии в Украине — кому из пожилых людей доплатят 800 грн

Пожилые женщины. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые пожилые граждане могут получать более высокие пенсионные выплаты, чем другие. В частности, пенсия может повыситься более чем на 800 грн, если человек подпадает под определенные требования.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кому из пенсионеров предусмотрены доплаты

По законодательству, различные доплаты назначают гражданам к пенсиям при определенных обстоятельствах. Например, если человек не может самостоятельно ухаживать за собой, то может получить компенсацию.

При этом некоторые из доплат оформляются автоматически, другие начисляют исключительно за дополнительным обращением.

Доплаты по состоянию здоровья

Такую надбавку предоставляют, чтобы поддержать нормальный уровень жизни пожилых людей. Доплату предоставляют:

пенсионерам, у которых нет трудоспособных родственников и самостоятельно проживают после 80 лет;

лицам, у которых нет внешней поддержки и не могут финансово обеспечить себя;

гражданам, нуждающимся в особом уходе.

Сумма такой надбавки — 40% от прожиточного минимума, то есть 837 гривен.

Доплаты для пенсионеров за военную службу

На доплату за военную службу могут претендовать граждане, имеющие статус участника боевых действий (УБД). При этом надбавка назначается в размере 25% от прожиточного минимума при условии, что гражданин потерял трудоспособность.

В 2023 году размер прожиточного минимума составляет 2,09 тыс. гривен.

То есть в случае повышения прожиточного минимума растет также и надбавка. Эта выплата предоставляется автоматически, если ПФУ имеет данные о службе лица.

Доплаты по возрасту

Доплату по возрасту назначают гражданам автоматически. В 2023 году выплаты заморожены на уровне предыдущего года и составляют:

с 70 до 74 лет включительно — в сумме 300 гривен;

с 75 до 80 лет — в размере 456 гривен;

с 80 лет — в сумме 570 гривен.

Прибавки к возрасту предоставляются при условии, что пенсия гражданина не превышает 10,34 тыс. гривен.

Больше о пенсиях

Напомним, в 2024 году в Украине на финансирование пенсионных выплат власти дополнительно выделят почти на 100 млрд грн. Для начисления пенсий задействуют балльную систему.

Также мы писали, что в Украине будут иначе считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.