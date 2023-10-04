Пенсії в Україні — кому з людей похилого віку доплатять 800 грн

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни похилого віку можуть отримувати більші пенсійні виплати, ніж інші. Зокрема, пенсія може підвищитися на понад 800 грн, якщо людина підпадає під певні вимоги.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Кому з пенсіонерів передбачені доплати

За законодавством, різноманітні доплати призначають громадянам до пенсій за певних обставин. Наприклад, якщо людина не мож самостійно доглядати за собою, то може отримати компенсацію.

При цьому деякі з доплат оформлюються автоматично, а інші нараховують виключно за додатковим зверненням.

Доплати за станом здоров'я

Таку надбавку надають, щоб підтримати нормальний рівень життя літніх людей. Доплату надають:

пенсіонерам, які не мають працездатних родичів та самостійно проживають після 80 років;

особам, котрі не мають зовнішньої підтримки та не можуть фінансово забезпечити себе;

громадянам, котрі потребують особливого догляду.

Сума такої надбавки — 40% від прожиткового мінімуму, тобто 837 гривень.

Доплати для пенсіонерів за військову службу

На доплату за військову службу можуть претендувати громадяни, які мають статус учасника бойових дій (УБД). При цьому надбавка призначається у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, за умови, що громадянин втратив працездатність.

У 2023 році розмір прожиткового мінімуму становить 2,09 тис. гривні.

Тобто, у разі підвищення прожиткового мінімуму, зростає також і надбавка. Цю виплату надають автоматично, якщо ПФУ має дані про службу особи.

Доплати за віком

Доплату за віком призначають громадянам автоматично. У 2023 році виплати заморожені на рівні попереднього року і становлять:

з 70 до 74 років включно — у сумі 300 гривень;

з 75 до 80 років — у розмірі 456 гривень;

з 80 років — у сумі 570 гривень.

Надбавки до віку надають за умови, що пенсія громадянина не перевищує 10,34 тис. гривень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у 2024 році в Україні на фінансування пенсійних виплат влада додатково виділить майже на 100 млрд грн. Для нарахування пенсій задіють бальну систему.

Також ми писали, що в Україні інакше рахуватимуть пенсії. Передбачається, що новий алгоритм можуть презентувати із проєктом запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення до кінця поточного року.