Пенсії в Україні у 2024 році — як нараховуватимуть виплати за бальною системою

Жінка похилого віку. Фото: Unplush

У 2024 році в Україні на фінансування пенсійних виплат влада додатково виділить майже на 100 млрд грн. Для нарахування пенсій задіють бальну систему.

Про те, як працюватиме нова система, розповіла голова Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович під час ефіру телемарафону.

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Бали та коефіцієнти в обрахунку пенсій

За словами міністра соцполітики, будуть проіндексовані абсолютно всі пенсії, а впроваджені спеціальні коефіцієнти й бали дозволять громадянам з аналогічними умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, мати право на однакові пенсії та однакові підвищення.

Як зауважила Оксана Жолнович, це роблять для нівелювання розбіжностей у виплатах за однаковий страховий стаж в осіб, які отримали право виходу на пенсію у різні періоди.

Так, новий розрахунок передбачатиме, що за кожен місяць, коли громадянин сплачував страховий внесок чи працював, врахують співвідношення заробітної плати та середньої, яка була на той місяць того ж року.

"Планується розрахувати реальну купівельну спроможність: якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати — за це людині буде нараховано 10 балів. Якщо більше — то 11-12 балів, тобто пропорційно, або, навпаки, менше", — пояснила очільниця відомства.

Вона зазначила, що у 2024-му завдяки індексації пенсій за оновленим принципом виплати підвищаться майже у всіх пенсіонерів. Видатки будуть покриті додатковим фінансуванням бюджету Пенсійного фонду у 100 млрд гривень.

"Пенсії будуть перераховані практично всім громадянам, які вийшли на пенсію пізніше, аніж три роки відтепер, тому що за останні три роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от усе, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менші за реальну вартість коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде проведено перерахунок", — додала міністр.

Підвищення мінімальної пенсії

За інформацією з проєкту Державного бюджету на 2024 рік, за рахунок підвищення мінімальної пенсії, розмір середньої виплати досягне 6 тисяч гривень.

Зокрема, у січні відбудеться підвищення трьох категорій пенсійних виплат:

мінімальна пенсія — підвищиться з 2,09 тисячі до 2,36 тисячі гривень.

максимальна пенсія — збільшиться з 20,93 тисячі до 23,61 тисячі гривень.

зростання за стаж наднорми — з 20,9 до 23,6 гривні за кожен місяць додаткового стажу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, до кінця 2023 року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

Також ми писали, що в Україні інакше рахуватимуть пенсії. Передбачається, що новий алгоритм можуть презентувати із проєктом запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення до кінця поточного року.