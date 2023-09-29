Пенсии в Украине в 2024 году — как будут начисляться выплаты по балльной системе

На пенсии направят 100 млрд грн: как будут начислять выплаты по балльной системе
В 2024 году в Украине на финансирование пенсионных выплат власти дополнительно выделят почти на 100 млрд грн. Для начисления пенсий задействуют балльную систему.
О том, как будет работать новая система, рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович во время эфира телемарафона.
Баллы и коэффициенты в расчете пенсий
По словам министра соцполитики, будут проиндексированы абсолютно все пенсии, а внедренные специальные коэффициенты и баллы позволят гражданам с аналогичными условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, иметь право на одинаковые пенсии и одинаковые повышения.
Как отметила Оксана Жолнович, это делают для нивелирования разногласий в выплатах за одинаковый страховой стаж у лиц, получивших право выхода на пенсию в разные периоды.
Так, новый расчет будет предусматривать, что за каждый месяц, когда гражданин уплачивал страховой взнос или работал, учтут соотношение заработной платы и средней, которая была в тот месяц того же года.
"Планируется рассчитать реальную покупательную способность: если мы получим сумму на уровне средней зарплаты — за это человеку будет начислено 10 баллов. Если больше — 11-12 баллов, то есть пропорционально, или, наоборот, меньше", — пояснила глава ведомства.
Она отметила, что в 2024 году благодаря индексации пенсий по обновленному принципу выплаты повысятся почти у всех пенсионеров. Расходы будут возмещены дополнительным финансированием бюджета Пенсионного фонда в 100 млрд гривен.
"Пенсии будут пересчитаны практически всем гражданам, которые вышли на пенсию позже, чем три года назад, потому что за последние три года пенсии более-менее соответствовали рыночной стоимости. А вот все, что дальше, было начислено по заниженным коэффициентам, которые меньше реальной стоимость средств. Поэтому для каждого такого пенсионера будет произведен перерасчет", — добавила министр.
Повышение минимальной пенсии
По информации из проекта Государственного бюджета на 2024 год, за счет повышения минимальной пенсии размер средней выплаты достигнет 6 тысяч гривен.
В частности, в январе состоится повышение трех категорий пенсионных выплат:
- минимальная пенсия — повысится с 2,09 тысячи до 2,36 тысячи гривен.
- максимальная пенсия — увеличится с 20,93 тысяч до 23,61 тысячи гривен.
- увеличение за стаж сверхнормы — с 20,9 до 23,6 гривны за каждый месяц дополнительного стажа.
Что еще стоит знать
Напомним, до конца 2023 года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.
Также мы писали, что в Украине будут иначе считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.