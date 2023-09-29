Пенсии в Украине в 2024 году — как будут начисляться выплаты по балльной системе

Пожилая женщина. Фото: Unplush

В 2024 году в Украине на финансирование пенсионных выплат власти дополнительно выделят почти на 100 млрд грн. Для начисления пенсий задействуют балльную систему.

О том, как будет работать новая система, рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович во время эфира телемарафона.

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Баллы и коэффициенты в расчете пенсий

По словам министра соцполитики, будут проиндексированы абсолютно все пенсии, а внедренные специальные коэффициенты и баллы позволят гражданам с аналогичными условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, иметь право на одинаковые пенсии и одинаковые повышения.

Как отметила Оксана Жолнович, это делают для нивелирования разногласий в выплатах за одинаковый страховой стаж у лиц, получивших право выхода на пенсию в разные периоды.

Так, новый расчет будет предусматривать, что за каждый месяц, когда гражданин уплачивал страховой взнос или работал, учтут соотношение заработной платы и средней, которая была в тот месяц того же года.

"Планируется рассчитать реальную покупательную способность: если мы получим сумму на уровне средней зарплаты — за это человеку будет начислено 10 баллов. Если больше — 11-12 баллов, то есть пропорционально, или, наоборот, меньше", — пояснила глава ведомства.

Она отметила, что в 2024 году благодаря индексации пенсий по обновленному принципу выплаты повысятся почти у всех пенсионеров. Расходы будут возмещены дополнительным финансированием бюджета Пенсионного фонда в 100 млрд гривен.

"Пенсии будут пересчитаны практически всем гражданам, которые вышли на пенсию позже, чем три года назад, потому что за последние три года пенсии более-менее соответствовали рыночной стоимости. А вот все, что дальше, было начислено по заниженным коэффициентам, которые меньше реальной стоимость средств. Поэтому для каждого такого пенсионера будет произведен перерасчет", — добавила министр.

Повышение минимальной пенсии

По информации из проекта Государственного бюджета на 2024 год, за счет повышения минимальной пенсии размер средней выплаты достигнет 6 тысяч гривен.

В частности, в январе состоится повышение трех категорий пенсионных выплат:

минимальная пенсия — повысится с 2,09 тысячи до 2,36 тысячи гривен.

максимальная пенсия — увеличится с 20,93 тысяч до 23,61 тысячи гривен.

увеличение за стаж сверхнормы — с 20,9 до 23,6 гривны за каждый месяц дополнительного стажа.

Что еще стоит знать

Напомним, до конца 2023 года для определенных категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

Также мы писали, что в Украине будут иначе считать пенсии. Предполагается, что новый алгоритм может быть представлен с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения до конца текущего года.