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Аренда квартир в Украине — список самых дорогих и дешевых областей

6 ноября 2023 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Аренда квартир в Украине — список самых дорогих и дешевых областей
Риелтор показывает квартиру паре для аренды. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Цены на аренду квартир в Украине постоянно меняются в зависимости от регионов. Так, существенно дешевое жилье можно найти в прифронтовых областях, тогда как на дороже можно рассчитывать в столице и на западе.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Где в Украине самая дорогая аренда жилья

Отмечается, что средняя цена аренды однокомнатных квартир в Украине составляет около 8,9 тыс. грн. Согласно данным Dim.Ria, на которые ссылается издание, в октябре цены на аренду снизились в большинстве регионов, но в некоторых областях произошло значительное повышение стоимости.

Цены на аренду квартир в Украине.
Цены на аренду квартир в Украине. Фото: Dim.Ria

Таким образом значительно подскочили цены в октябре 2023 года в таких областях (средняя стоимость однокомнатной квартиры в месяц):

  • Киев — 17 161 грн/мес;
  • Львовская — 15 877 грн/мес;
  • Закарпатская — 13 391 грн/мес;
  • Волынская — 11 500 грн/мес;
  • Винницкая — 11 135 грн/мес.

Где в Украине самое дешевое жилье

Самые низкие цены на аренду жилья преимущественно наблюдаются в прифронтовых и частично оккупированных регионах. Однако в Днепропетровской области это не правило, ведь здесь в среднем можно снять квартиру за 10 311 грн. Причиной тому является немалый наплыв беженцев.

Таким образом, самое дешевое жилье можно арендовать в таких областях (средняя стоимость в месяц):

  • Херсонская — 2 840 грн/мес;
  • Сумская — 4 083 грн/мес;
  • Николаевская — 5 245 грн/мес;
  • Кировоградская — 5 667 грн/мес;
  • Харьковская — 5 883 грн/мес.

Где больше всего упала в цене аренда квартир в Украине

"Среди 24 регионов (Киев отдельно от области), по которым есть данные, снижение цен на аренду квартир в октябре зафиксировано в 17. Сильнее всего аренда "однушек" подешевела в Черниговской области (на 28,3%)", — говорится в сообщении.

Однако в некоторых областях произошел значительный рост цен. К примеру, аренда однокомнатных квартир в Ровенской области за месяц выросла на 22,8%, а в Запорожской — на 22,7%.

Напомним, что украинские беженцы рассказали о поисках квартир для аренды в Европе. По их словам, проще жениться, чем снять жилье, и дело не только в деньгах.

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