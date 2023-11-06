Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Оренда квартир в Україні — список найдорожчих та найдешевших областей arrow

Оренда квартир в Україні — список найдорожчих та найдешевших областей

6 листопада 2023 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Оренда квартир в Україні — список найдорожчих та найдешевших областей
Рієлтор показує квартиру парі для оренди. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ціни на оренду квартир в Україні постійно змінюються залежно від регіонів. Так, суттєво дешеве житло можна знайти в прифронтових областях, тоді як на дорожче можна розраховувати в столиці та на заході. 

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Читайте також:

Де в Україні найдорожча оренда житла

Зазначається, що середня ціна оренди однокімнатних квартир в Україні становить близько 8,9 тис. грн. Згідно з даними Dim.Ria, на яке посилається видання, у жовтні ціни на оренду зменшилися у більшості регіонів, але у деяких областях відбулося значне підвищення вартості. 

Ціни на оренду квартир в Україні
Ціни на оренду квартир в Україні. Фото: Dim.Ria

Таким чином значно підскочили ціни в жовтні 2023 року в таких областях (середня вартість однокімнатної квартири в місяць):

  • Київ — 17 161 грн/міс;
  • Львівська — 15 877 грн/міс;
  • Закарпатська — 13 391 грн/міс;
  • Волинська — 11 500 грн/міс;
  • Вінницька — 11 135 грн/міс.

Де в Україні найдешевше житло

Найнижчі ціни на оренду житла переважно спостерігаються у прифронтових та частково окупованих регіонах. Однак у Дніпропетровській області це не є правилом, адже тут в середньому можна винайняти квартиру за 10 311 грн. Причиною цього є чималий наплив біженців.

Таким чином найдешевше помешкання можна орендувати в таких областях (середня вартість в місяць):

  • Херсонська — 2 840 грн/міс;
  • Сумська — 4 083 грн/міс;
  • Миколаївська — 5 245 грн/міс;
  • Кіровоградська — 5 667 грн/міс;
  • Харківська — 5 883 грн/міс.

Де найбільше впала в ціні оренда квартир в Україні

"Серед 24 регіонів (Київ окремо від області), за якими є дані, зниження цін на оренду квартир у жовтні зафіксовано у 17. Найсильніше оренда "однушок" подешевшала в Чернігівській області (на 28,3%)", — йдеться в повідомленні.

Однак у деяких областях відбулося значне зростання цін. Наприклад, оренда однокімнатних квартир у Рівненській області за місяць зросла на 22,8%, а в Запорізькій — на 22,7%.

Нагадаємо, що українські біженці розповіли про пошуки квартир для оренди в Європі. За їх словами, простіше одружитися, ніж винайняти житло, і справа не лише в грошах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі