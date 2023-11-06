Оренда квартир в Україні — список найдорожчих та найдешевших областей

Рієлтор показує квартиру парі для оренди. Фото: freepik.com

Ціни на оренду квартир в Україні постійно змінюються залежно від регіонів. Так, суттєво дешеве житло можна знайти в прифронтових областях, тоді як на дорожче можна розраховувати в столиці та на заході.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Читайте також:

Де в Україні найдорожча оренда житла

Зазначається, що середня ціна оренди однокімнатних квартир в Україні становить близько 8,9 тис. грн. Згідно з даними Dim.Ria, на яке посилається видання, у жовтні ціни на оренду зменшилися у більшості регіонів, але у деяких областях відбулося значне підвищення вартості.

Ціни на оренду квартир в Україні. Фото: Dim.Ria

Таким чином значно підскочили ціни в жовтні 2023 року в таких областях (середня вартість однокімнатної квартири в місяць):

Київ — 17 161 грн/міс;

Львівська — 15 877 грн/міс;

Закарпатська — 13 391 грн/міс;

Волинська — 11 500 грн/міс;

Вінницька — 11 135 грн/міс.

Де в Україні найдешевше житло

Найнижчі ціни на оренду житла переважно спостерігаються у прифронтових та частково окупованих регіонах. Однак у Дніпропетровській області це не є правилом, адже тут в середньому можна винайняти квартиру за 10 311 грн. Причиною цього є чималий наплив біженців.

Таким чином найдешевше помешкання можна орендувати в таких областях (середня вартість в місяць):

Херсонська — 2 840 грн/міс;

Сумська — 4 083 грн/міс;

Миколаївська — 5 245 грн/міс;

Кіровоградська — 5 667 грн/міс;

Харківська — 5 883 грн/міс.

Де найбільше впала в ціні оренда квартир в Україні

"Серед 24 регіонів (Київ окремо від області), за якими є дані, зниження цін на оренду квартир у жовтні зафіксовано у 17. Найсильніше оренда "однушок" подешевшала в Чернігівській області (на 28,3%)", — йдеться в повідомленні.

Однак у деяких областях відбулося значне зростання цін. Наприклад, оренда однокімнатних квартир у Рівненській області за місяць зросла на 22,8%, а в Запорізькій — на 22,7%.

Нагадаємо, що українські біженці розповіли про пошуки квартир для оренди в Європі. За їх словами, простіше одружитися, ніж винайняти житло, і справа не лише в грошах.