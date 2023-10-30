Опубликован список стран ЕС, где украинцу легче всего найти работу

Украинские беженцы в Будапеште Фото: nastya_ph

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию обнародовала отчет, в котором говорится о трудоустройстве украинцев за границей. А именно о странах, где нашим соотечественникам легче найти работу.

Об этом пишет издание notesfrompoland.com.

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Сообщается, что больше всего трудоустроенных украинцев находится в Польше. Показатель достигает 65%. За Польшей следуют Великобритания, Швеция, Литва и Чехия.

Там показатели трудоустроенных украинских беженцев таковы:

Великобритания — 61%;

Швеция — 56%;

Литва — 53%;

Чехия — 51%;

Дания, Нидерланды, Эстония — 46%;

Франция — 33%.

Самый низкий уровень зафиксирован в Швейцарии и Италии — 19% трудоспособных украинцев.

Напомним, среди украинских беженцев в Германии в три раза увеличилось количество мужчин по сравнению с началом полномасштабной войны. В свою очередь, украинские женщины с детьми возвращаются домой. Также в Украину возвращаются и люди, которые не могут приспособиться к жизни в Германии.