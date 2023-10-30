Опубликован список стран ЕС, где украинцу легче всего найти работу
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию обнародовала отчет, в котором говорится о трудоустройстве украинцев за границей. А именно о странах, где нашим соотечественникам легче найти работу.
Об этом пишет издание notesfrompoland.com.
Трудоустройство украинцев за границей
Сообщается, что больше всего трудоустроенных украинцев находится в Польше. Показатель достигает 65%. За Польшей следуют Великобритания, Швеция, Литва и Чехия.
Там показатели трудоустроенных украинских беженцев таковы:
- Великобритания — 61%;
- Швеция — 56%;
- Литва — 53%;
- Чехия — 51%;
- Дания, Нидерланды, Эстония — 46%;
- Франция — 33%.
Самый низкий уровень зафиксирован в Швейцарии и Италии — 19% трудоспособных украинцев.
Напомним, среди украинских беженцев в Германии в три раза увеличилось количество мужчин по сравнению с началом полномасштабной войны. В свою очередь, украинские женщины с детьми возвращаются домой. Также в Украину возвращаются и люди, которые не могут приспособиться к жизни в Германии.
Читайте Новини.LIVE!