Опубліковано перелік країн ЄС, де українцю найлегше знайти роботу
Організація з економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт, в якому йдеться про працевлаштування українців за кордоном. А саме про країни, де нашим співввітчиникам легле найти роботу.
Про це пише видання notesfrompoland.com.
Працевлаштування українців за кордоном
Повідомляється, що найбільше працевлаштованих українців має Польща. Показник сягає 65%. За Польщею йдуть Велика Британія, Швеція, Литва та Чехія.
Там показники працевлаштованих українських біженцв такі:
- Велика Британія — 61%;
- Швеція — 56%;
- Литва — 53%;
- Чехія — 51%;
- Данія, Нідерланди, Естонія — 46%;
- Франція — 33%.
Найнижчий рівень пзафіксовано у Швейцарії та Італії — 19% працездатних українців.
Нагадаємо, серед українських біженців у Німеччині в три рази збільшилась кількість чоловіків порівняно з початком повномасштабної війни. Своєю чергою українські жінки з дітьми повертаються додому. Також до України повертаються і ті люди, які не можуть пристосуватися до життя в Німеччині.
Читайте Новини.LIVE!