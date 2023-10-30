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Опубліковано перелік країн ЄС, де українцю найлегше знайти роботу

30 жовтня 2023 23:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Опубліковано перелік країн ЄС, де українцю найлегше знайти роботу
Українські біженці у Будапешті. Фото: nastya_ph
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Організація з економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт, в якому йдеться про працевлаштування українців за кордоном. А саме про країни, де нашим співввітчиникам легле найти роботу. 

Про це пише видання notesfrompoland.com.

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Працевлаштування українців за кордоном

Повідомляється, що найбільше працевлаштованих українців має Польща. Показник сягає 65%. За Польщею йдуть Велика Британія, Швеція, Литва та Чехія. 

Там показники працевлаштованих українських біженцв такі:

  • Велика Британія — 61%;
  • Швеція — 56%;
  • Литва — 53%;
  • Чехія — 51%;
  • Данія, Нідерланди, Естонія — 46%;
  • Франція — 33%.

Найнижчий рівень пзафіксовано у Швейцарії та Італії — 19% працездатних українців.

Нагадаємо, серед українських біженців у Німеччині в три рази збільшилась кількість чоловіків порівняно з початком повномасштабної війни. Своєю чергою українські жінки з дітьми повертаються додому. Також до України повертаються і ті люди, які не можуть пристосуватися до життя в Німеччині. 

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