Опубліковано перелік країн ЄС, де українцю найлегше знайти роботу

Українські біженці у Будапешті. Фото: nastya_ph

Організація з економічного співробітництва та розвитку оприлюднила звіт, в якому йдеться про працевлаштування українців за кордоном. А саме про країни, де нашим співввітчиникам легле найти роботу.

Про це пише видання notesfrompoland.com.

Читайте також:

Працевлаштування українців за кордоном

Повідомляється, що найбільше працевлаштованих українців має Польща. Показник сягає 65%. За Польщею йдуть Велика Британія, Швеція, Литва та Чехія.

Там показники працевлаштованих українських біженцв такі:

Велика Британія — 61%;

Швеція — 56%;

Литва — 53%;

Чехія — 51%;

Данія, Нідерланди, Естонія — 46%;

Франція — 33%.

Найнижчий рівень пзафіксовано у Швейцарії та Італії — 19% працездатних українців.

Нагадаємо, серед українських біженців у Німеччині в три рази збільшилась кількість чоловіків порівняно з початком повномасштабної війни. Своєю чергою українські жінки з дітьми повертаються додому. Також до України повертаються і ті люди, які не можуть пристосуватися до життя в Німеччині.