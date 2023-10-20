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Українців запрошують на фізичну роботу — де і за що платять 1,5 тис. євро

20 жовтня 2023 08:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота для біженців — де пропонують заробіток до 1,5 тис. євро
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Роботодавці Румунії запрошують на роботу українських громадян. Близько пів тисячі компаній готові прийняти на роботу біженців.

Про це повідомили у Міністерстві праці та соціальної солідарності Румунії, інформують ЗМІ у Міграційному майданчику EWL.

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Як зазначають у Міністерстві праці, мінімальна заробітна плата в країні становить близько 600 євро. При цьому на різних роботах на місяць можна заробити 900-1,2 тис. євро, в у високий сезон виробництва — до 1,5 тис. євро.

За даними відомства, роботодавці для українських громадян України в основному пропонують просту фізичну роботу. Йдеться переважно про вакансії, де не треба особливого досвіду та знання румунської мови.

Зокрема, восени для біженців є робота на підприємствах:

  • автомобільної галузі;
  • харчової та переробної промисловості;
  • у пекарнях.

Це в основному компанії та підприємства, які розташовані у великих містах та передмістях.

Тобто у середньому українці можуть розраховувати на заробіток близько однієї тисячі євро. При цьому більшість компаній надають безкоштовне житло, забезпечується безплатний проїзд до роботи, передбачені талони на харчування, які можна використати в румунських супермаркетах. Також надається опіка над дітьми українських жінок, коли ті працюють.

За словами директора міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марціна Колодзейчика, біженці приїздять працювати у Румунію на 4-5 місяців, роблять 1-2 місяці перерви, а потім знову повертаються. Частка таких — 20 відсотків.

"Ці тенденції стали чіткими влітку. Це свідчить про формування явища трудової міграції та сезонних робіт для українських біженців. до Румунії", — повідомив він.

Українці обирають цю країну також через доволі ліберальний підхід у легалізації та працевлаштуванні. На відміну від деяких країн Європейського Союзу (ЄС), там не відмовляють у тимчасовому захисті, якщо людина вже мала притулок в іншій країні.

Як свідчить інформація Євростату, Румунія — у списку країн, де з серпня минулого року фіксують найбільший наплив громадян України з тимчасовим захистом — понад 70 тисяч осіб. У серпні в країні було 137,8 тис. українців з тимчасовим захистом.

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