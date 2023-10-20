Робота для біженців — де пропонують заробіток до 1,5 тис. євро

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Роботодавці Румунії запрошують на роботу українських громадян. Близько пів тисячі компаній готові прийняти на роботу біженців.

Про це повідомили у Міністерстві праці та соціальної солідарності Румунії, інформують ЗМІ у Міграційному майданчику EWL.

Читайте також:

Яку роботу та зарплати пропонують у Румунії

Як зазначають у Міністерстві праці, мінімальна заробітна плата в країні становить близько 600 євро. При цьому на різних роботах на місяць можна заробити 900-1,2 тис. євро, в у високий сезон виробництва — до 1,5 тис. євро.

За даними відомства, роботодавці для українських громадян України в основному пропонують просту фізичну роботу. Йдеться переважно про вакансії, де не треба особливого досвіду та знання румунської мови.

Зокрема, восени для біженців є робота на підприємствах:

автомобільної галузі;

харчової та переробної промисловості;

у пекарнях.

Це в основному компанії та підприємства, які розташовані у великих містах та передмістях.

Тобто у середньому українці можуть розраховувати на заробіток близько однієї тисячі євро. При цьому більшість компаній надають безкоштовне житло, забезпечується безплатний проїзд до роботи, передбачені талони на харчування, які можна використати в румунських супермаркетах. Також надається опіка над дітьми українських жінок, коли ті працюють.

За словами директора міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марціна Колодзейчика, біженці приїздять працювати у Румунію на 4-5 місяців, роблять 1-2 місяці перерви, а потім знову повертаються. Частка таких — 20 відсотків.

"Ці тенденції стали чіткими влітку. Це свідчить про формування явища трудової міграції та сезонних робіт для українських біженців. до Румунії", — повідомив він.

Українці обирають цю країну також через доволі ліберальний підхід у легалізації та працевлаштуванні. На відміну від деяких країн Європейського Союзу (ЄС), там не відмовляють у тимчасовому захисті, якщо людина вже мала притулок в іншій країні.

Як свідчить інформація Євростату, Румунія — у списку країн, де з серпня минулого року фіксують найбільший наплив громадян України з тимчасовим захистом — понад 70 тисяч осіб. У серпні в країні було 137,8 тис. українців з тимчасовим захистом.

Більше про ринок праці

Нагадаємо, в Україні Державна служба з питань праці відновила перевірки підприємств в рамках боротьби з тіньовою зайнятістю. За підсумками моніторингу на роботодавців чекають чималі штрафи.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити на кілька годин.