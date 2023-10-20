Работа для беженцев – где предлагают заработок до 1,5 тыс. евро

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Работодатели Румынии приглашают на работу украинских граждан. Около полутысячи компаний готовы принять на работу беженцев.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной солидарности Румынии, передают СМИ в Миграционной площадке EWL.

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Как отмечают в Министерстве труда, минимальная заработная плата в стране составляет около 600 евро. При этом на разных работах в месяц можно заработать 900-1,2 тыс. евро, в высокий сезон производства — до 1,5 тыс. евро.

По данным ведомства, работодатели для украинских граждан в основном предлагают простую физическую работу. Речь идет преимущественно о вакансиях, где не нужно особого опыта и знания румынского языка.

В частности, осенью для беженцев есть работа на предприятиях:

автомобильной отрасли;

пищевой и перерабатывающей промышленности;

в пекарнях.

Это в основном компании и предприятия, расположенные в крупных городах и пригородах.

То есть, в среднем украинцы могут рассчитывать на заработок до одной тысячи евро. При этом большинство компаний предоставляют бесплатное жилье, обеспечивается бесплатный проезд на работу, предусмотрены талоны на питание, которые можно использовать в румынских супермаркетах. Также оказывается опека над детьми украинских женщин, когда они работают.

По словам директора международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцина Колодзейчика, беженцы приезжают работать в Румынию на 4-5 месяцев, делают 1-2 месяца перерыва, а затем снова возвращаются. Доля таких — 20 процентов.

"Эти тенденции стали четкими летом. Это свидетельствует о формировании явления трудовой миграции и сезонных работ для украинских беженцев в Румынию", — сообщил он.

Украинцы выбирают эту страну также из-за достаточно либерального подхода в легализации и трудоустройстве. В отличие от некоторых стран Европейского Союза (ЕС), там не отказывают во временной защите, если у человека уже была защита в другой стране.

Как свидетельствует информация Евростата, Румыния — в списке стран, где с августа прошлого года фиксируется наибольший наплыв граждан Украины с временной защитой — более 70 тысяч человек. В августе в стране находилось 137,8 тыс. украинцев с временной защитой.

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