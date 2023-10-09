Отдельная категория украинцев может получить до 46 395 грн: что нужно сделать
Некоторые украинцы могут рассчитывать на финансовую помощь до 46 395 грн. Для этого нужно не только подпадать под категорию, но и выполнить небольшую творческую задачу.
Об этом сообщает благотворительная организация "Мережа 100 відсотків життя Рівне".
Кто может получить выплаты
Программа EU4CSOs Emergency Actions, спонсируемая Европейским Союзом, оказывает финансовую поддержку внутренне перемещенным лицам, вынужденным покинуть свои дома и переехать в безопасные регионы. Главная категория, которая может рассчитывать на выплаты — общественные активисты.
Программа направлена на финансовую поддержку активных граждан, работающих на благо общества. В проект выделено 510 345 гривен, и каждый участник может получить до 46 395 гривен на банковскую карту.
Что нужно сделать, чтобы получить помощь
Для участия в программе помощи до 16 октября нужно отправить короткое мотивационное письмо, где описана ваша деятельность до и после 24 февраля 2022 года, и предоставить справку об активном статусе ВПЛ. Также важно составить резюме со ссылками на работу для успешного рассмотрения заявки.
Организация добавила, что документы можно отправить на электронный ящик [email protected]. Темой письма указать "Поддержка профессиональной деятельности общественных активистов-ВПЛ".
Напомним, что украинцам после начала полномасштабного вторжения России ряд благотворительных организаций начал выплачивать материальную помощь. В частности, в октябре 2023 года денежную помощь можно оформить от Эстонского совета по делам беженцев.