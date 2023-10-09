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Отдельная категория украинцев может получить до 46 395 грн: что нужно сделать

9 октября 2023 05:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Отдельная категория украинцев может получить до 46 395 грн: что нужно сделать
Женщина держит деньги в руках. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Некоторые украинцы могут рассчитывать на финансовую помощь до 46 395 грн. Для этого нужно не только подпадать под категорию, но и выполнить небольшую творческую задачу.

Об этом сообщает благотворительная организация "Мережа 100 відсотків життя Рівне".

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Кто может получить выплаты

Программа EU4CSOs Emergency Actions, спонсируемая Европейским Союзом, оказывает финансовую поддержку внутренне перемещенным лицам, вынужденным покинуть свои дома и переехать в безопасные регионы. Главная категория, которая может рассчитывать на выплаты — общественные активисты.

Программа направлена на финансовую поддержку активных граждан, работающих на благо общества. В проект выделено 510 345 гривен, и каждый участник может получить до 46 395 гривен на банковскую карту.

Что нужно сделать, чтобы получить помощь

Для участия в программе помощи до 16 октября нужно отправить короткое мотивационное письмо, где описана ваша деятельность до и после 24 февраля 2022 года, и предоставить справку об активном статусе ВПЛ. Также важно составить резюме со ссылками на работу для успешного рассмотрения заявки.

Организация добавила, что документы можно отправить на электронный ящик [email protected]. Темой письма указать "Поддержка профессиональной деятельности общественных активистов-ВПЛ".

Напомним, что украинцам после начала полномасштабного вторжения России ряд благотворительных организаций начал выплачивать материальную помощь. В частности, в октябре 2023 года денежную помощь можно оформить от Эстонского совета по делам беженцев.

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