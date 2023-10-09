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Окрема категорія українців може отримати до 46 395 грн: що потрібно зробити

9 жовтня 2023 05:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окрема категорія українців може отримати до 46 395 грн: що потрібно зробити
Жінка тримає гроші в руках. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Окремі українці можуть розраховувати на фінансову допомогу до 46 395 грн. Для цього потрібно не лише підпадати під категорію, але й виконати невеличке творче завдання.

Про це повідомляє благодійна організація "Мережа 100 відсотків життя Рівне".

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Хто може отримати виплати

Програма EU4CSOs Emergency Actions, спонсорована Європейським Союзом, надає фінансову підтримку внутрішньо переміщеним особам, які змушені були залишити свої домівки та переїхати в безпечні регіони. Головна категорія, що може розраховувати на виплати — громадські активісти.

Програма спрямована на фінансову підтримку активних громадян, що працюють на благо суспільства. До проєкту виділено 510 345 гривень, і кожен учасник може отримати до 46 395 гривень на банківську картку.

Що потрібно зробити, щоб отримати допомогу

Для участі в програмі допомоги до 16 жовтня потрібно надіслати короткий мотиваційний лист, де описана ваша діяльність до та після 24 лютого 2022 року, та надати довідку про активний статус ВПО. Також важливо скласти резюме з посиланнями на вашу роботу для успішного розгляду заявки.

Організація додала, що документи можна надіслати на електронну скриньку [email protected]. Темою листа вказати "Підтримка професійної діяльності громадських активістів-ВПО".

Нагадаємо, що українцям після початку повномасштабного вторгнення Росії низка благодійних організацій почала виплачувати матеріальну допомогу. Зокрема, у жовтні 2023 року грошову допомогу можна оформити від Естонської ради у справах біженців.

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