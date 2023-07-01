Оклад в 14 тыс. грн плюс премии — какие зарплаты в техникумах

Деньги в кошельке. Фото: google.com

В Украине минимальный должностной оклад преподавателей техникумов и колледжей составляет 8,6 тысячи гривен. Также им начисляют надбавки за стаж работы, ученое звание, научную степень и ряд других доплат.

Это прописано в правительственном постановлении №1411 от 20 декабря 2022 года, пишет издание Progroshi.

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Согласно этому постановлению, преподавателей техникумов и профтехучилищ относят к 17 разряду Единой тарифной сетки (ЕТС). Речь идет о таблице коэффициентов, определяющей должностные оклады для должностей определенного уровня на основе оклада первого тарифного разряда. Соответственно — чем выше тарифный разряд, тем больше уровень должностного оклада лица. В целом таких разрядов 25.

Такая система используется среди бюджетников в сфере образования, культуры и спорта.

В этом году должностные оклады остаются на уровне предыдущего из-за войны. Единая тарифная сетка содержит показатели, утвержденные на 2022 год.

В частности, должностной оклад преподавателя-стажера техникумов и колледжей составляет 8, 25 тыс. гривен, преподавателя — 9,63 тыс. гривен, старшего преподавателя — 10,3 тыс. гривен, доцента — 10,9 тыс. гривен, профессора — 11, 6 тысяч гривен, заведующего кафедрой (доцент) — 10,9 тыс. гривен, заведующего кафедрой (профессор) — 12,3 тыс. гривен, декана (доцент) — 11,6 тысячи гривен; декана (профессор) — 12,3 тысячи гривен; проректора по научной работе — 11,6 тысячи гривен, первого проректора — 12, 7 тысяч гривен, ректора — 14 тысячи гривен.

Конечная сумма заработной платы существенно выше с учетом доплат, надбавок и премий.

Источник: Progroshi

По прогнозу правительства, средняя плата в 2023 году будет находиться на уровне 18 261 грн ($494). В связи с инфляцией в 28,4% средняя зарплата повысится только на 1,4%. Однако реальный уровень средней зарплаты сейчас колеблется от 15 до 18,3 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.