Оклад у 14 тис. грн плюс премії — які зарплати у технікумах

Гроші у гаманці. Фото: google.com

В Україні мінімальний посадовий оклад викладачів технікумів та коледжів становить 8,6 тисячі гривень. Також їм нараховують надбавки за стаж роботи, за вчене звання, науковий ступінь та низку інших доплат.

Це прописано в урядовій постанові № 1411 від 20 грудня 2022 року, пише видання Progroshi.

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Згідно з цією постановою, викладачі технікумів та профтехучилищ відносять до 17 розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС). Йдеться про таблицю коефіцієнтів, що визначає посадові оклади для посад певного рівня) на основі окладу першого тарифного розряду. Відповідно - чим вищий тарифний розряд, тим більший рівень посадового окладу особи. Загалом таких розрядів 25.

Така система використовується серед бюджетників: у сфері освіти, культури та спорту.

Цього року посадові оклади залишаються на рівні попереднього через війну. Єдина тарифна сітка містить показники, затверджені для 2022 року.

Зокрема, посадовий оклад викладача-стажиста технікумів та коледжів становить 8, 25 тис. гривень, викладача — 9,63 тис. гривень, старшого викладача — 10,3 тис. гривень, доцента — 10,9 тис. гривень, професора — 11,6 тисячі гривень, завідувача кафедри (доцент) — 10,9 тис. гривень, завідувача кафедри (професор) — 12,3 тис. гривень, декана (доцент) — 11,6 тисячі гривень; декана (професор) — 12,3 тисячі гривень; проректора з наукової роботи — 11,6 тисячі гривень, першого проректора — 12, 7 тисячі гривень, ректора — 14 тисяч гривень.

Кінцева сума заробітної плати суттєво вища з урахуванням доплат, надбавок та премій.

Джерело: Progroshi

За прогнозом уряду, середня заплата у 2023 році перебуватиме на рівні 18 261 грн ($494). Через інфляцію у 28,4% середня зарплата підвищиться тільки на 1,4%. Однак реальний рівень середньої зарплати зараз коливається від 15 тис. до 18,3 тис. грн.

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Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.