Курс доллара, евро, злотого на 27 октября — сколько стоит валюта

Обменники и банки изменили валютный курс — сколько стоят доллар и евро
Официальный курс валют, установленный Национальным банком Украины (НБУ) на 27 октября, снизился. Регулятор снова опустил доллар и евро на несколько копеек.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Курс доллара, евро, злотого
Согласно официальным данным Нацбанка:
- доллар стоит 36,51 грн (-0,02);
- евро — 38,47 грн/евро (-0,14);
- злотый — 8,61 грн/PLN (-0,00).
Курс валют в банках
На наличном рынке Украины американская валюта незначительно подорожала. В среднем стоит 37,91 грн. В покупке — 37,39 грн (+0,02), в продаже — 38,02 (+0,02). Евро стоит в покупке 39,67 грн (-0,05), в продаже — 40,58 грн (-0,07).
Курс доллара в ведущих украинских банках
Курс валют в обменниках
В обменниках доллар тоже изменился за сутки и стоит: в покупке — 37,87 грн(-0,01), в продаже — 37,95 (-0,05). Цена евро в покупке – 40,15 грн (-0,05), в продаже — 40,34 грн (-0,06).
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Напомним, 26 октября в Национальном банке в очередной раз за год пересмотрели ключевую процентную ставку. 26 октября 2023 регулятор снизил учетную ставку на 4% — до 16% годовых.
Также мы писали, что в начале октября Украина перешла в режим управляемой гибкости обменного курса. Так, НБУ продолжает реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.
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