Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Обменники и банки изменили валютный курс — сколько стоят доллар и евро arrow

Обменники и банки изменили валютный курс — сколько стоят доллар и евро

26 октября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара, евро, злотого на 27 октября — сколько стоит валюта
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Официальный курс валют, установленный Национальным банком Украины (НБУ) на 27 октября, снизился. Регулятор снова опустил доллар и евро на несколько копеек.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Читайте также:

Курс доллара, евро, злотого

Согласно официальным данным Нацбанка:

  • доллар стоит 36,51 грн (-0,02);
  • евро — 38,47 грн/евро (-0,14);
  • злотый — 8,61 грн/PLN (-0,00).

Курс валют в банках

На наличном рынке Украины американская валюта незначительно подорожала. В среднем стоит 37,91 грн. В покупке — 37,39 грн (+0,02), в продаже — 38,02 (+0,02). Евро стоит в покупке 39,67 грн (-0,05), в продаже — 40,58 грн (-0,07).

Курс доллара в ведущих украинских банках

 

курс валют банки
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

В обменниках доллар тоже изменился за сутки и стоит: в покупке — 37,87 грн(-0,01), в продаже — 37,95 (-0,05). Цена евро в покупке – 40,15 грн (-0,05), в продаже — 40,34 грн (-0,06).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, 26 октября в Национальном банке в очередной раз за год пересмотрели ключевую процентную ставку. 26 октября 2023 регулятор снизил учетную ставку на 4% — до 16% годовых.

Также мы писали, что в начале октября Украина перешла в режим управляемой гибкости обменного курса. Так, НБУ продолжает реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме