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Обмінники та банки змінили валютний курс — скільки коштують долар та євро

26 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара, євро, злотого на 27 жовтня — скільки коштує валюта
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Офіційний курс валют, встановлений Національним банком України (НБУ) на 27 жовтня, знизився. Регулятор знову опустив долар та євро на декілька копійок.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Курс долара, євро, злотого

Відповідно до офіційних даних Нацбанку:

  • долар коштує 36,51 грн (-0,02);
  • євро — 38,47 грн/євро (-0,14);
  • злотий — 8,61 грн/PLN (-0,00).

Курс валют у банках

На готівковому ринку України американська валюта незначно подорожчала. У середньому коштує 37,91 грн. У купівлі — 37,39 грн (+0,02), в продажу — 38,02 (+0,02). Євро коштує у купівлі 39,67 грн (-0,05), у продажу — 40,58 грн (-0,07).

Курс долара у провідних українських банках

 

курс валют банки
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

В обмінниках долар теж змінився за добу і коштує: у купівлі — 37,87 грн(-0,01), у продажу — 37,95 (-0,05). Ціна євро у купівлі — 40,15 грн (-0,05), у продажу — 40,34 грн (-0,06).

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Нагадаємо, 26 жовтня у Національному банку вкотре за рік переглянули ключову відсоткову ставку. 26 жовтня 2023 року регулятор знизив облікову ставку на 4% — до 16% річних.

Також ми писали, що на початку жовтня Україна перейшла до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Так, НБУ продовжує реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

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