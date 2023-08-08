Новые штрафы до 34 тыс. грн для водителей: нардеп объяснил, кого будут наказывать
В Украине для автомобилистов хотят ввести штрафы до 34 тысяч за транспорт с громким двигателем. Однако наказание будет касаться не всех.
О деталях инициативы рассказал ее автор, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Наказание для "гонщиков"
По словам Давида Арахамии, речь идет о зарегистрированном в Верховной Раде Украины (ВРУ) законопроекте № 9564. Он предусматривает административную ответственность для владельцев громких спорткаров. То есть, за эксплуатацию транспорта с превышением допустимого уровня шума.
Однако в некоторых случаях наказания не будет, заверил народный депутат.
"Хочу заранее успокоить спортивное сообщество автогонщиков. Автомобили с превышением допустимого уровня шума будут запрещены только в населенных пунктах. За их пределами по-прежнему сможете тренироваться и проводить соревнования", — отметил политик.
То есть, только в городах и других населенных пунктах предлагают установить административную ответственность для "гонщиков".
""Гонщикам" запрещено гонять в городах во время военного положения. Но они это продолжают делать, не понимая, что времена изменились, сегодня крут тот, кто носит форму, а не газирующий на светофорах. И что громкие звуки травмируют людей, слышавших войну", — пояснил он.
За эксплуатацию транспорта с превышением допустимого уровня шума будут предусмотрены следующие штрафы:
- за первое нарушение штраф составит 17 тыс. грн;
- за повторное — 34 тыс. грн с лишением прав до шести месяцев.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.
Также мы писали, что стране планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские авто. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде (ВРУ).