Штрафи до 34 тис. грн для водіїв — нардеп пояснив, кого будуть карати

Працівник патрульної поліції. Фото: google.com

В Україні для автомобілістів хочуть запровадити штрафи до 34 тисяч за транспорт із гучним двигуном. Однак, покарання стосуватиметься не всіх.

Про деталі ініціативи розповів її автор, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Покарання для "гонщиків"

За словами Давида Арахамії, йдеться про зареєстрований у Верховній Раді України (ВРУ) законопроєкт № 9564. Він передбачає адміністративну відповідальність для власників гучних спорткарів. Тобто за експлуатацію транспорту із перевищенням допустимого рівня шуму.

Проте у певних випадках покарання не буде, запевнив народний депутат.

"Хочу наперед заспокоїти спортивну спільноту автогонщиків. Автомобілі з перевищенням допустимого рівня шуму будуть заборонені лише в населених пунктах. За їх межами, як і раніше, зможете тренуватися і проводити змагання", — зазначив політик.

Тобто лише у містах та інших населених пунктах пропонують встановити адміністративну відповідальність для "гонщиків".

""Гонщикам" заборонено ганяти в містах під час воєнного стану. Але вони це продовжують робити, не розуміючи, що часи змінилися, сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. І що гучні звуки травмують людей, які чули війну", — пояснив він.

За експлуатацію транспорту із перевищенням допустимого рівня шуму передбачатимуться такі штрафи:

за перше порушення штраф становитиме 17 тис. грн;

за повторне — 34 тис. грн з позбавленням прав до шести місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.

Також ми писали, країні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).