Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Новая почта колоссально увеличила прибыль за 9 месяцев — сколько денег получил почтовый оператор arrow

Новая почта колоссально увеличила прибыль за 9 месяцев — сколько денег получил почтовый оператор

7 ноября 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Новая почта колоссально увеличила прибыль за 9 месяцев — сколько денег получил почтовый оператор
Сотрудники Новой почты работают. Фото: odessa-journal.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Компания "Новая почта" сообщила, что ее финансовые результаты за третий квартал 2023 года показали существенный рост доходности. По итогам девяти месяцев, чистая прибыль достигла отметки в 3,208 миллиарда гривен, что представляет собой увеличение по сравнению с 2,403 миллиарда гривен за первую половину года.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе, пишет Интерфакс-Украины.

Читайте также:

Чистая прибыль "Новой почты"

Отчет компании также указывает на чистый доход в размере 25,748 миллиарда гривен, в то время как операционная прибыль составила 2,739 миллиарда гривен.

В течение упомянутого периода, "Новая почта" осуществила доставку более чем 290 миллионов посылок и грузов, что на 10% превышает показатели аналогичного периода до начала военных действий в 2021 году.

Какой налог "Новая почта" уплатила в бюджет

В пресс-релизе также упоминается, что в течение девяти месяцев 2023 года "Новая почта" перечислила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 6,4 миллиарда гривен, а общая сумма налогов и сборов, уплаченных группой компаний, достигла 7,8 миллиарда гривен.

В документе не представлены сравнительные данные за аналогичный период 2022 года.

Напомним, в логистической компании "Новая почта" сообщили, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.

Также мы писали, что услуги украинской логистической компании Новая почта доступны еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). Офис заработал в Словакии.

Добавим, что граждане Украины смогут совершать почтовые отправления на родину из Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме