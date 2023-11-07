Новая почта колоссально увеличила прибыль за 9 месяцев — сколько денег получил почтовый оператор

Сотрудники Новой почты работают. Фото: odessa-journal.com

Компания "Новая почта" сообщила, что ее финансовые результаты за третий квартал 2023 года показали существенный рост доходности. По итогам девяти месяцев, чистая прибыль достигла отметки в 3,208 миллиарда гривен, что представляет собой увеличение по сравнению с 2,403 миллиарда гривен за первую половину года.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе, пишет Интерфакс-Украины.

Читайте также:

Чистая прибыль "Новой почты"

Отчет компании также указывает на чистый доход в размере 25,748 миллиарда гривен, в то время как операционная прибыль составила 2,739 миллиарда гривен.

В течение упомянутого периода, "Новая почта" осуществила доставку более чем 290 миллионов посылок и грузов, что на 10% превышает показатели аналогичного периода до начала военных действий в 2021 году.

Какой налог "Новая почта" уплатила в бюджет

В пресс-релизе также упоминается, что в течение девяти месяцев 2023 года "Новая почта" перечислила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 6,4 миллиарда гривен, а общая сумма налогов и сборов, уплаченных группой компаний, достигла 7,8 миллиарда гривен.

В документе не представлены сравнительные данные за аналогичный период 2022 года.

Напомним, в логистической компании "Новая почта" сообщили, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.

Также мы писали, что услуги украинской логистической компании Новая почта доступны еще в одной стране Европейского Союза (ЕС). Офис заработал в Словакии.

Добавим, что граждане Украины смогут совершать почтовые отправления на родину из Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте.