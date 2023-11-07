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Нова пошта колосально збільшила прибуток за 9 місяців — скільки грошей отримав поштовий оператор

7 листопада 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нова пошта колосально збільшила прибуток за 9 місяців — скільки грошей отримав поштовий оператор
Співробітники Нової пошти працюють. Фото: odessa-journal.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Компанія "Нова пошта" повідомила, що її фінансові результати за третій квартал 2023 показали суттєве зростання прибутковості. За підсумками дев'яти місяців, чистий прибуток досяг позначки 3,208 мільярда гривень, що є збільшенням порівняно з 2,403 мільярдами гривень за першу половину року. 

Про це компанія повідомила у пресрелізі, пише Інтерфакс-Україна.

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Чистий прибуток "Нової пошти"

Звіт компанії також вказує на чистий дохід у розмірі 25,748 мільярда гривень, тоді як операційний прибуток склав 2,739 мільярда гривень.

Протягом згаданого періоду "Нова пошта" здійснила доставку більш ніж 290 мільйонів посилок та вантажів, що на 10% перевищує показники аналогічного періоду до початку військових дій у 2021 році.

Який податок "Нова пошта" сплатила до бюджету

У пресрелізі також згадується, що протягом дев'яти місяців 2023 року "Нова пошта" перерахувала до бюджетів усіх рівнів податків на суму 6,4 мільярда гривень, а загальна сума податків та зборів, сплачених групою компаній, сягнула 7,8 мільярда гривень.

У документі не представлено порівняльних даних за аналогічний період 2022 року.

Нагадаємо, у логістичній компанії "Нова пошта" повідомили, що переглянули тарифи на доставку до США. Тому мінімальна вартість доставки посилок була знижена вчетверо завдяки зміні системи тарифікації.

Також ми писали, що послуги української логістичної компанії «Нова пошта» доступні ще в одній країні Європейського Союзу (ЄС). Офіс запрацював у Словаччині.

Додамо, що громадяни України зможуть здійснювати поштові відправлення на батьківщину з Румунії. Новий офіс запрацював у Бухаресті.

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