Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Послуги "Нової пошти" доступні ще в одній країні ЄС arrow

Послуги "Нової пошти" доступні ще в одній країні ЄС

6 жовтня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта відкрила офіс у черговій країні ЄС
Посилка "Нової пошти". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Послуги української логістичної компанії "Нова пошта" доступні ще в одній країні Європейського Союзу (ЄС). Офіс запрацював у Словаччині.

Про це повідомляє пресцентр компанії.

Читайте також:

Nova Post у Словаччині

6 жовтня компанія оголосила про запуск офісу, а також кур’єрської доставки за адресами у Словаччині.

Відділення з'явилося у місті Братислава за адресою:

  • Dunajská 7495/14, 82108.

У відділені як прості громадяни, так і бізнес-клієнти зможуть відправляти/отримувати документи, посилки й вантажі до 100 кг в Україну.

Повідомляється, що кур’єрська доставка Nova Post буде доступна у будь-якому куточку Словаччини. Клієнти зможуть викликати кур’єра через сайт чи мобільний застосунок пошти.

На доставку зі Словаччини в Україну відводиться від п'яти діб. Ціни будуть такі:

  • відправка документів — 12 євро;
  • посилок до 2 кг — 15 євро;
  • посилок до 10 кг — 20 євро;
  • посилок до 30 кг — 35 євро;
  • посилок від 30 до 100 кг — 1,2 євро за кожен кг.

За доставку та забір кур’єром потрібно сплатити додатково ще три євро зверху для відправлень до 30 кг або плюс вісім євро за кожен кілограм для відправлень обсягом 31-100 кг.

Де ще працює "Нова пошта" в ЄС

У компанії "Нова пошта" налічується вже 62 відділення Nova Post на території  низки країн Європи:

  • Польщі;
  • Литві;
  • Молдові;
  • Румунії;
  • Чехії;
  • Німеччині.

Раніше також повідомляли, що відкриють відділення у Латвії у жовтні, а після цього Естонії — в листопаді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Нова пошта" восени 2023 року має запрацювати на ринках ще двох країн Європейського Союзу. Очікується, що працюватимуть спочатку у форматі адресної доставки відправлень.

Також ми писали, що громадяни України зможуть робити поштові відправлення на батьківщину з Румунії. Новий офіс запрацював у Бухаресті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Як скромний бельгієць. Скільки заробляв міністр оборони Резніков

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз