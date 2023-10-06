Нова пошта відкрила офіс у черговій країні ЄС

Посилка "Нової пошти". Фото: google.com

Послуги української логістичної компанії "Нова пошта" доступні ще в одній країні Європейського Союзу (ЄС). Офіс запрацював у Словаччині.

Про це повідомляє пресцентр компанії.

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Nova Post у Словаччині

6 жовтня компанія оголосила про запуск офісу, а також кур’єрської доставки за адресами у Словаччині.

Відділення з'явилося у місті Братислава за адресою:

Dunajská 7495/14, 82108.

У відділені як прості громадяни, так і бізнес-клієнти зможуть відправляти/отримувати документи, посилки й вантажі до 100 кг в Україну.

Повідомляється, що кур’єрська доставка Nova Post буде доступна у будь-якому куточку Словаччини. Клієнти зможуть викликати кур’єра через сайт чи мобільний застосунок пошти.

На доставку зі Словаччини в Україну відводиться від п'яти діб. Ціни будуть такі:

відправка документів — 12 євро;

посилок до 2 кг — 15 євро;

посилок до 10 кг — 20 євро;

посилок до 30 кг — 35 євро;

посилок від 30 до 100 кг — 1,2 євро за кожен кг.

За доставку та забір кур’єром потрібно сплатити додатково ще три євро зверху для відправлень до 30 кг або плюс вісім євро за кожен кілограм для відправлень обсягом 31-100 кг.

Де ще працює "Нова пошта" в ЄС

У компанії "Нова пошта" налічується вже 62 відділення Nova Post на території низки країн Європи:

Польщі;

Литві;

Молдові;

Румунії;

Чехії;

Німеччині.

Раніше також повідомляли, що відкриють відділення у Латвії у жовтні, а після цього Естонії — в листопаді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Нова пошта" восени 2023 року має запрацювати на ринках ще двох країн Європейського Союзу. Очікується, що працюватимуть спочатку у форматі адресної доставки відправлень.

Також ми писали, що громадяни України зможуть робити поштові відправлення на батьківщину з Румунії. Новий офіс запрацював у Бухаресті.