Новая почта открыла офис в очередной стране ЕС

Услуги "Новой почты" доступны еще в одной стране ЕС
Услуги украинской логистической компании "Новая почта" доступны еще в одной стране Европейского союза (ЕС). Офис заработал в Словакии.
Об этом сообщает пресс-центр компании.
Nova Post в Словакии
6 октября компания объявила о запуске офиса, а также курьерской доставке по адресам в Словакии.
Отделение появилось в городе Братислава по адресу:
- Dunajská 7495/14, 82108.
В отделении как простые граждане, так и бизнес-клиенты смогут отправлять/получать документы, посылки и грузы до 100 кг в Украину.
Сообщается, что курьерская доставка Nova Post будет доступна в любом уголке Словакии. Клиенты смогут вызвать курьера через сайт или мобильное приложение почты.
На доставку из Словакии в Украину отводится от пяти суток. Цены будут следующие:
- отправка документов — 12 евро;
- посылок до 2 кг — 15 евро;
- посылок до 10 кг — 20 евро;
- посылок до 30 кг — 35 евро;
- посылок от 30 до 100 кг — 1,2 евро за каждый кг.
За доставку и забор курьером нужно оплатить дополнительно еще три евро сверху для отправки до 30 кг или плюс восемь евро за каждый килограмм для отправок объемом 31-100 кг.
Где еще работает "Новая почта" в ЕС
В компании "Новая почта" насчитывается уже 62 отделения Nova Post на территории ряда стран Европы:
- Польше;
- Литве;
- Молдавии;
- Румынии;
- Чехии;
- Германии.
Ранее также сообщалось, что откроют отделение в Латвии в октябре, а после этого Эстонии — в ноябре.
Что еще стоит знать
Напомним, Новая почта осенью 2023 года должна заработать на рынках еще двух стран Европейского Союза. Ожидается, что будут работать сначала в формате адресной доставки отправок.
Также мы писали, что граждане Украины смогут совершать почтовые отправления на родину из Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте.