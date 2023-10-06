Новая почта открыла офис в очередной стране ЕС

Посылка "Новой почты". Фото: google.com

Услуги украинской логистической компании "Новая почта" доступны еще в одной стране Европейского союза (ЕС). Офис заработал в Словакии.

Об этом сообщает пресс-центр компании.

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Nova Post в Словакии

6 октября компания объявила о запуске офиса, а также курьерской доставке по адресам в Словакии.

Отделение появилось в городе Братислава по адресу:

Dunajská 7495/14, 82108.

В отделении как простые граждане, так и бизнес-клиенты смогут отправлять/получать документы, посылки и грузы до 100 кг в Украину.

Сообщается, что курьерская доставка Nova Post будет доступна в любом уголке Словакии. Клиенты смогут вызвать курьера через сайт или мобильное приложение почты.

На доставку из Словакии в Украину отводится от пяти суток. Цены будут следующие:

отправка документов — 12 евро;

посылок до 2 кг — 15 евро;

посылок до 10 кг — 20 евро;

посылок до 30 кг — 35 евро;

посылок от 30 до 100 кг — 1,2 евро за каждый кг.

За доставку и забор курьером нужно оплатить дополнительно еще три евро сверху для отправки до 30 кг или плюс восемь евро за каждый килограмм для отправок объемом 31-100 кг.

Где еще работает "Новая почта" в ЕС

В компании "Новая почта" насчитывается уже 62 отделения Nova Post на территории ряда стран Европы:

Польше;

Литве;

Молдавии;

Румынии;

Чехии;

Германии.

Ранее также сообщалось, что откроют отделение в Латвии в октябре, а после этого Эстонии — в ноябре.

Что еще стоит знать

Напомним, Новая почта осенью 2023 года должна заработать на рынках еще двух стран Европейского Союза. Ожидается, что будут работать сначала в формате адресной доставки отправок.

Также мы писали, что граждане Украины смогут совершать почтовые отправления на родину из Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте.