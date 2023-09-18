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На рынке очередные колебания: курс валют на 19 сентября

18 сентября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара на 19 сентября — на рынке очередные валютные колебания
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на вторник, 19 сентября. Согласно ему, евро в покупке стоит 39,01 грн/евро (+0,02), доллар также остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на портале НБУ.

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По этим сведениям, стоимость евровалюты в продаже составляет 40,00 грн/евро (+0,02), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар активно дорожает. В среднем стоит 38,38 грн (+0,16). В покупке — 37,65 грн (+0,005), в продаже — 38,39 (+0,004). Евро стоит в покупке 40,30 грн (-0,07), в продаже — 41,26 (-0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,39 грн (-0,01) — 37,99 грн (-0,01);
  • Ощадбанк — 37,85 грн (-0,05) — 38,75 грн (+0,05);
  • Sense bank — 37,80 грн (-0,05) — 38,30 грн (-0,05);
  • Укрэксимбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;
  • Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);
  • Правэксбанк — 37,85 грн (+0,10) — 38,40 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,32 грн (+0,07), в продаже — 38,49 (+0,09). Евро в покупке — 41,07 (+0,17) грн, в продаже — 41,30 (+0,15).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Что еще стоит знать

Напомним, доходы украинских банков продолжают превосходить собственные рекорды: в июне отчитались о 15,5 млрд грн, а за январь-июль — 83,2 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 15 лет, говорят эксперты.

Также мы писали, что Национальный банк в течение этой недели существенно усилил поддержку курса гривны, продав значительно большую сумму иностранной валюты на межбанковском рынке. Объем продаж из международных резервов вырос в несколько раз.

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