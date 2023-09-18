Курс долара на 19 вересня — на ринку чергові валютні коливання

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на вівторок, 19 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 39,01 грн/євро (+0,02), долар також залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на порталі НБУ.

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Курс долара та євро на 19 вересня

За цими відомостями, вартість євровалюти у продажу становить 40,00 грн/євро (+0,02), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар активно дорожчає. У середньому коштує 38,38 грн (+0,16). У купівлі — 37,65 грн (+0,005), в продажу — 38,39 (+0,004). Євро коштує у купівлі 40,30 грн (-0,07), у продажу — 41,26 (-0,09) грн.

ПриватБанк — 37,39 грн (-0,01) — 37,99 грн (-0,01);

Ощадбанк — 37,85 грн (-0,05) — 38,75 грн (+0,05);

Sense bank — 37,80 грн (-0,05) — 38,30 грн (-0,05);

Укрексімбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;

Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);

Правексбанк — 37,85 грн (+0,10) — 38,40 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,32 грн (+0,07), у продажу — 38,49 (+0,09). Євро у купівлі — 41,07 (+0,17) грн, у продажу — 41,30 (+0,15).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, доходи українських банків продовжують перевершувати власні рекорди: у червні відзвітували про 15,5 млрд грн, а за січень-липень — 83,2 млрд грн. Це є найвищим показником за останні 15 років, кажуть експерти.

Також ми писали, Національний банк протягом цього тижня суттєво посилив підтримки курсу гривні, продавши значно більшу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку. Обсяг продажу із міжнародних резервів зріс у кілька разів.