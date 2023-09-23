В Ивано-Франковской области планируют построить смотровую башню за 2,75 млн грн

Смотровая башня на Верховине. Иллюстративное фото: VERKHOVYNA.LIFE

В Ивано-Франковской области отдел культуры, туризма и внешних связей Бурштынского городского совета решил построить смотровую башню. Для строительства уже был выбран и подрядчик.

Об этом сообщает издание "Галичина".

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Отмечается, что ее хотят построить в религиозно-историческом центре "Гора над Днестром" в селе Новый Мартынов.

Выполнять строительство будет ПАО "СТМ" (г. Бурштын). Цена работ — 2,75 миллиона гривен. Закончить возведение башни планируют до 1 декабря 2024 года.

Что известно о подрядчике

"По данным Youcontrol, учредителем ПАО "СТМ" является житель Ивано-Франковска Яценко Тарас Васильевич. Отметим, что этот проект является победителем Областного конкурса проектов и программ развития местного самоуправления. 28 февраля 2023 года мэр Бурштына Василий Андриешин подтвердил актуальность реализации проекта", — говорится в сообщении.

Решения Бурштынского городского совета. Фото: Галичина

Возмущение общества

Отметим, что подобные тендеры и закупки вызывают возмущение в украинцев. По их словам, сейчас следует тратить средства на закупку необходимой техники для ВСУ, ведь только так мы сможем победить врага на фронте.

Также в разных уголках Украины проходят протесты по отмене тендеров и разных закупок, которые пока не ко времени.

Так, сегодня, 23 сентября, жители столицы устроили митинг возле Киевской городской государственной администрации. Они выступают против использования бюджетных средств на закупки, без которых можно обойтись.

Кроме того, несокрушимость одесситов, четвертую неделю подряд выходящих на мирный протест под стены одесского городского совета, продолжает поражать всю страну. После месяца акций активисты сообщают, что есть первые результаты, в частности, пересмотр ряда бессмысленных тендеров.

Напомним, на ближайшей сессии Одесского городского совета, запланированной на 27 сентября, будет рассматриваться вопрос о выделении 102 миллиона гривен на закупку беспилотных летальных аппаратов и монокуляров. Решение об этом было принято на заседании Исполнительного комитета горсовета.