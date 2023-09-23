На Івано-Франківщині планують збудувати оглядову вежу за 2,75 млн грн

Оглядова вежа на Верховині. Ілюстративне фото: VERKHOVYNA.LIFE

В Івано-Франківській області відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради вирішив побудувати оглядову вежу. Для будівництва вже було обрано і підрядника.

Про це повідомляє видання "Галичина".

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Де збудують вежу

Зазначається, що її хочуть збудувати в релігійно-історичному центрі "Гора над Дністром" в селі Новий Мартинів.

Виконувати будівництво буде ПАТ "СТМ" (м. Бурштин). Ціна робіт — 2,75 мільйонів гривень. Закінчити зведення вежі планують до 1 грудня 2024 року.

Що відомо про підрядника

"За даними Youcontrol, засновником ПАТ "СТМ" є франківець Яценко Тарас Васильович. Зазначимо, що цей проєкт є переможцем Обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. 28 лютого 2023 року міський голова Бурштина Василь Андрієшин підтвердив актуальність реалізації проєкту", — йдеться у повідомленні.

Рішення Бурштинської міської ради. Фото: Галичина

Обурення суспільства

Зазначимо, що такі тендери та закупівлі викликають обурення в українців. За їхніми словами, зараз варто витрачати кошти на закупівлю необхідної техніки для ЗСУ, адже лише так ми зможемо перемогти ворога на фронті.

Також в різних куточках України проходять протести щодо скасування тендерів та різних закупівель, які наразі не на часі.

Так, сьогодні, 23 вересня, мешканці столиці влаштували мітинг біля Київської міської державної адміністрації. Вони виступають проти використання бюджетних коштів на закупівлі, без яких можна обійтися.

Крім того, незламність одеситів, які четвертий тиждень поспіль виходять на мирний протест під стіни одеської міської ради, продовжує вражати всю країну. Після місяця акцій активісти повідомляють, що є перші результати, зокрема перегляд низки безглуздих тендерів.

Нагадаємо, на найближчій сесії Одеської міської ради, запланованій на 27 вересня, буде розглядатися питання виділення 102 мільйони гривень на закупівлю безпілотних летальних апаратів та монокулярів. Рішення про це було прийнято на засіданні виконавчого комітету міськради.