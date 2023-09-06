Цены на бензин 6 сентября — на АЗС снова подорожало топливо

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В среду, 6 сентября, на автозаправочных станциях продолжается тенденция подорожания горючего. За сутки выросли средние цены почти на все виды бензинов.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

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Какие цены на АЗС 6 сентября

По данным портала, в среду средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автомобильного газа выросла на несколько копеек. Расценки сейчас такие:

бензин A-95+ — 54,99 грн/л;

бензин А-95 — 52,98 грн/л (+0,02);

бензин А-92 — 50,74 грн/л (+0,03);

дизельное топливо — 52,57 грн/л (+0,02);

автомобильный газ — 23,98 грн/л (+0,02).

Неделю тому назад A-95+ продавали в среднем за 54,94 грн/л, А-95 — за 52,86 грн/л, бензин А-92 реализовывали за 50,71 грн/л. Продавали несколько дешевле дизтопливо — 52,42 грн/л, а также автогаз — 23,87 грн.

Источник: АвтоРиа

На популярных АЗС цены на 6 сентября такие:

Источник: АвтоРиа

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Напомним, за два месяца действия довоенных налогов на горючее на крупнейших автозаправочных станциях страны стоимость увеличилась на 7,7-10 грн/литр. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, в частности, за это время WOG и ОККО повысили цены на А-95 на 8 грн, до 54,99 грн/л.

Также мы сообщали, что работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.