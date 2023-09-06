Цены на бензин 6 сентября — на АЗС снова подорожало топливо

На АЗС снова выросли цены: сколько стоит топливо 6 сентября
В среду, 6 сентября, на автозаправочных станциях продолжается тенденция подорожания горючего. За сутки выросли средние цены почти на все виды бензинов.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.
Какие цены на АЗС 6 сентября
По данным портала, в среду средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автомобильного газа выросла на несколько копеек. Расценки сейчас такие:
- бензин A-95+ — 54,99 грн/л;
- бензин А-95 — 52,98 грн/л (+0,02);
- бензин А-92 — 50,74 грн/л (+0,03);
- дизельное топливо — 52,57 грн/л (+0,02);
- автомобильный газ — 23,98 грн/л (+0,02).
Неделю тому назад A-95+ продавали в среднем за 54,94 грн/л, А-95 — за 52,86 грн/л, бензин А-92 реализовывали за 50,71 грн/л. Продавали несколько дешевле дизтопливо — 52,42 грн/л, а также автогаз — 23,87 грн.
На популярных АЗС цены на 6 сентября такие:
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Напомним, за два месяца действия довоенных налогов на горючее на крупнейших автозаправочных станциях страны стоимость увеличилась на 7,7-10 грн/литр. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, в частности, за это время WOG и ОККО повысили цены на А-95 на 8 грн, до 54,99 грн/л.
Также мы сообщали, что работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.