Ціни на бензин 6 вересня — на АЗС знову подорожчало пальне

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

У середу, 6 вересня, на автозаправних станціях продовжується тенденція подорожчання пального. За добу зросли середні ціни майже на всі види бензинів.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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За даними порталу, у середу середня вартість бензинів, дизельного пального та автомобільного газу зросла на кілька копійок. Розцінки зараз такі:

бензин A-95+ — 54,99 грн/л;

бензин А-95 — 52,98 грн/л (+0,02);

бензин А-92 — 50,74 грн/л (+0,03);

дизельне пальне — 52,57 грн/л (+0,02);

автомобільний газ — 23,98 грн/л (+0,02).

Тиждень тому A-95+ продавали у середньому за 54,94 грн/л, А-95 — за 52,86 грн/л, бензин А-92 реалізовували за 50,71 грн/л. Продавали дещо дешевше дизпальне — 52,42 грн/л, а також автогаз — 23,87 грн.

Джерело: АвтоРіа

На популярних АЗС ціни на 6 вересня такі:

Джерело: АвтоРіа

Більше про пальне

Нагадаємо, за два місяці дії довоєнних податків на пальне на найбільших автозаправних станціях країни вартість збільшилась на 7,7-10 грн/літр. Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, зокрема, за цей час WOG і ОККО підвищили ціни на А-95 на 8 грн, до 54,99 грн/л.

Також ми повідомляли, що тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.