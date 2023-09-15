Цены на топливо 15 сентября — как изменилась ситуация на рынке

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 15 сентября, украинские автозаправочные станции обнародовали новые цены на топливо. За прошедшие сутки средняя стоимость не изменилась, однако за неделю подорожали все виды бензинов, дизельное топливо и автомобильный газ.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

Читайте также:

Цены на АЗС 15 сентября

По данным мониторингового сайта, средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и сжиженного газа сейчас такова:

A-95+ — 55,50 грн/л;

А-95 — 53,55 грн/л;

А-92 — 51,14 грн/л;

дизельное топливо — 53,09 грн/л;

сжиженный газ — 24,99 грн/л.

Средние цены выросли за последнюю неделю. Так, A-95+ стоил 54,99 грн/л, А-95 — за 52,98 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,74 грн/л. Дешевле стоил дизель — 52,57 грн/л, а также автогаз — 23,98 грн.

Цены на популярных АЗС ОККО, WOG 15 сентября

15 сентября бензины марок А-95+ и А-95 дороже всего реализует сеть АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно. Самая низкая стоимость на А-95+ на БРСМ-Нафта — 50,42 грн/л. А-95 — на автозаправке "Маркет" — 49,79 грн/л.

А-92 дороже всего продают на заправках "Параллель" — 54,99 грн/л. Самые низкие цены на АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

В частности, дизтопливо на АЗС ОККО и WOG продается за 55,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

Автомобильный газ на АЗС Shell стоит 25,24 грн/л, на KLO — 24,98 грн/л, на WOG — 25,97 грн/л.

Источник: АвтоРиа

Больше о топливе

Напомним, эксперты топливного рынка проверили качество бензина на заправках разных компаний. Выяснилось, что качество горючего в Украине оставляет желать лучшего.

Также мы писали, что, несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.