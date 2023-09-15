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На АЗС оновили ціни на пальне: ситуація на ринку 15 вересня

15 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 15 вересня — як змінилась ситуація на ринку
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 15 вересня, українські автозаправні станції оприлюднили нові ціни на пальне. За минулу добу середня вартість не змінилася, проте за тиждень подорожчали усі види бензинів, дизельне пальне та автомобільний газ.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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Ціни на АЗС 15 вересня

За даними моніторингового сайту, середня вартість бензинів, дизельного пального та скрапленого газу зараз така:

  • A-95+ — 55,50 грн/л;
  • А-95 — 53,55 грн/л;
  • А-92 — 51,14 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,09 грн/л;
  • скраплений газ — 24,99 грн/л.

Середні ціни зросли упродовж останнього тижня. Так, A-95+ коштував 54,99 грн/л, А-95 — 52,98 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,74 грн/л. Дешевше коштував дизель — 52,57 грн/л, а також автогаз — 23,98 грн.

Ціни на популярних АЗС ОККО, WOG 15 вересня

15 вересня бензини марок А-95+ та А-95 найдорожче реалізує мережа АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно. Найнижча вартість на А-95+ на БРСМ-Нафта — 50,42 грн/л. А-95 — на автозаправці "Маркет" — 49,79 грн/л.

А-92 найдорожче продають на заправках "Паралель" — 54,99 грн/л. Найнижчі ціни на АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

Зокрема, дизпальне на АЗС ОККО та WOG продають за 55,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

Автомобільний газ на АЗС Shell коштує 25,24 грн/л, на KLO — 24,98 грн/л,  на WOG — 25,97 грн/л.

 

ціни на бензин
Джерело: АвтоРіа

Більше про пальне

Нагадаємо, експерти паливного ринку перевірили якість бензину на заправках різних компаній. З'ясувалося, що якість пального в Україні залишає бажати кращого.

Також ми писали, що попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.

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