Ціни на пальне 15 вересня — як змінилась ситуація на ринку

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 15 вересня, українські автозаправні станції оприлюднили нові ціни на пальне. За минулу добу середня вартість не змінилася, проте за тиждень подорожчали усі види бензинів, дизельне пальне та автомобільний газ.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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Ціни на АЗС 15 вересня

За даними моніторингового сайту, середня вартість бензинів, дизельного пального та скрапленого газу зараз така:

A-95+ — 55,50 грн/л;

А-95 — 53,55 грн/л;

А-92 — 51,14 грн/л;

дизельне пальне — 53,09 грн/л;

скраплений газ — 24,99 грн/л.

Середні ціни зросли упродовж останнього тижня. Так, A-95+ коштував 54,99 грн/л, А-95 — 52,98 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,74 грн/л. Дешевше коштував дизель — 52,57 грн/л, а також автогаз — 23,98 грн.

Ціни на популярних АЗС ОККО, WOG 15 вересня

15 вересня бензини марок А-95+ та А-95 найдорожче реалізує мережа АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно. Найнижча вартість на А-95+ на БРСМ-Нафта — 50,42 грн/л. А-95 — на автозаправці "Маркет" — 49,79 грн/л.

А-92 найдорожче продають на заправках "Паралель" — 54,99 грн/л. Найнижчі ціни на АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

Зокрема, дизпальне на АЗС ОККО та WOG продають за 55,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

Автомобільний газ на АЗС Shell коштує 25,24 грн/л, на KLO — 24,98 грн/л, на WOG — 25,97 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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