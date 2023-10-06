Цены на топливо 6 октября – на АЗС подорожали бензин и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В пятницу, 6 октября, самые большие автозаправочные станции на топливном рынке повысили цены. За сутки больше всего выросла средняя стоимость бензинов и дизельного топлива.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 6 октября

По информации мониторингового портала, 6 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 58,27 грн/л;

А-95 — 55,32 грн/л;

А-92 — 53,22 грн/л;

дизельное топливо — 55,35 грн/л;

сжиженный газ — 25,73 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 57,97 грн/л,

А-95 — за 55,02 грн/л,

бензин А-92 продавали по 52,82 грн/л.

Другие виды топлива:

дизель продавали по 54,99 грн/л,

а также автогаз — 25,69 грн.

Цены на самых крупных АЗС: ОККО, WOG 6 октября

6 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая стоимость на А-95+ на Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего продает сеть "Параллель" — 57,49 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

Источник: Auto.ria

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Напомним, украинцы начали массово переходить на альтернативные виды топлива из-за резкого удорожания бензина. Впрочем, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых автомобилей.

Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в частности, на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).