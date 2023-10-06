Цены на топливо 6 октября – на АЗС подорожали бензин и дизель

На АЗС дорожают бензин и дизель: ситуация на рынке 6 октября
В пятницу, 6 октября, самые большие автозаправочные станции на топливном рынке повысили цены. За сутки больше всего выросла средняя стоимость бензинов и дизельного топлива.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем сегодня, 6 октября, вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 6 октября
По информации мониторингового портала, 6 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:
- A-95+ — 58,27 грн/л;
- А-95 — 55,32 грн/л;
- А-92 — 53,22 грн/л;
- дизельное топливо — 55,35 грн/л;
- сжиженный газ — 25,73 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ стоил в среднем 57,97 грн/л,
- А-95 — за 55,02 грн/л,
- бензин А-92 продавали по 52,82 грн/л.
Другие виды топлива:
- дизель продавали по 54,99 грн/л,
- а также автогаз — 25,69 грн.
Цены на самых крупных АЗС: ОККО, WOG 6 октября
6 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость на А-95+ на Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
- А-92 дороже всего продает сеть "Параллель" — 57,49 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.
На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.
Больше об авто
Напомним, украинцы начали массово переходить на альтернативные виды топлива из-за резкого удорожания бензина. Впрочем, автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых автомобилей.
Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в частности, на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).