Ціни на пальне 6 жовтня — на АЗС подорожчали бензин та дизель

На АЗС дорожчають бензин та дизель: ситуація на ринку 6 жовтня
У п'ятницю, 6 жовтня, найбільші автозаправні станції на паливному ринку підвищили ціни. За добу найбільше зросла середня вартість бензинів та дизельного пального.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне сьогодні, 6 жовтня, вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 6 жовтня
За інформацією моніторингового порталу, 6 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:
- A-95+ — 58,27 грн/л;
- А-95 — 55,32 грн/л;
- А-92 — 53,22 грн/л;
- дизельне пальне — 55,35 грн/л;
- скраплений газ — 25,73 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ коштував у середньому 57,97 грн/л,
- А-95 — за 55,02 грн/л,
- бензин А-92 продавали за 52,82 грн/л.
Інші види палива:
- дизель продавали за 54,99 грн/л,
- а також автогаз — 25,69 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 6 жовтня
6 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.
- Найнижча вартість на А-95+ на Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
- А-92 найдорожче продає мережа "Паралель" — 57,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизель продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.
На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.
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Нагадаємо, українці почали масово переходити на альтернативні види палива через різке подорожчання бензину. Втім, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто.
Раніше ми писали, що експерти прогнозують зростання цін в Україні, зокрема на паливному ринку, до кінця 2023 року. Головною причиною вважають можливу девальвацію гривні через останні дії Національного банку України (НБУ).