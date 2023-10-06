Ціни на пальне 6 жовтня — на АЗС подорожчали бензин та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 6 жовтня, найбільші автозаправні станції на паливному ринку підвищили ціни. За добу найбільше зросла середня вартість бензинів та дизельного пального.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 6 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 6 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 58,27 грн/л;

А-95 — 55,32 грн/л;

А-92 — 53,22 грн/л;

дизельне пальне — 55,35 грн/л;

скраплений газ — 25,73 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 57,97 грн/л,

А-95 — за 55,02 грн/л,

бензин А-92 продавали за 52,82 грн/л.

Інші види палива:

дизель продавали за 54,99 грн/л,

а також автогаз — 25,69 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 6 жовтня

6 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижча вартість на А-95+ на Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче продає мережа "Паралель" — 57,49 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

Джерело: Auto.ria

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Нагадаємо, українці почали масово переходити на альтернативні види палива через різке подорожчання бензину. Втім, автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто.

Раніше ми писали, що експерти прогнозують зростання цін в Україні, зокрема на паливному ринку, до кінця 2023 року. Головною причиною вважають можливу девальвацію гривні через останні дії Національного банку України (НБУ).