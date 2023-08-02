Штрафы в Украине — как начнут наказывать автошколы и сервисные центры МВД

Ученик автошколы за рулем. Фото: Pixabay

В Украине обновили законодательство в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортом. Теперь введена административная ответственность как для должностных лиц автомобильных школ, так и должностных лиц сервисных центров Министерства внутренних дел.

Это прописано в соответствующем законе №3234-IX.

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Наказание инструкторов и контролирующих органов

Закон вводит наказание для инструкторов и контролирующих органов, если:

осуществляется подготовка, переподготовка водителей транспорта лицом, у которого нет документа специалиста по подготовке водителей;

были допущены лица к практической подготовке водителей, в то время как не сдан теоретический экзамен;

была осуществлена практическая подготовка водителей с использованием транспорта, оборудованного с нарушением требований Правил дорожного движения, или лицом, которое лишено права управления транспортом.

Предусмотрены наказания за нарушение должностными лицами таких учебных заведений. Размер штрафа составит 500-800 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 8,5 тыс. гривен до 13,6 тыс. гривен.

Наказание сервисных центров МВД

Законодательство предусматривает наказание сервисных центров МВД за нарушения. В частности, если работники территориальных сервисных центров нарушили установленный порядок приема экзаменов на право управления транспортом и выдачи водительского удостоверения. Штраф будет составлять 1-2 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан — от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен.

В случае повторного нарушения в течение года — 2-3 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан — от 34 тыс. гривен до 51 тыс. гривен. Могут лишить права занимать некоторые должности или заниматься деятельностью на срок до одного года.

Также накажут чиновников сервисных центров МВД за нарушение порядка проведения государственной аккредитации автомобильных школ и утвержденного порядка аттестации специалистов. Штраф будет составлять от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан — от 8,5 тыс. гривен до 17 тыс. гривен.

В частности, документ также предусматривает возможность самостоятельной подготовки к сдаче теоретического экзамена в сервисных центрах МВД (изменения вступят в силу с 29 октября этого года).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ограничили использование беспилотных летательных аппаратов. Также ввели наказание за нарушение правил запуска дронов.

Также мы сообщали, что в Украине недавно были внесены изменения в процедуру проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Одним из основных изменений является упразднение требования о наличии двух свидетелей при оформлении документов.