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На автошколи та сервісні центри МВС чекають штрафи: кого і як покарають

2 серпня 2023 08:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — як почнуть карати автошколи та сервісні центри МВС
Учень автошколи за кермом. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні оновили законодавство у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортом. Тепер запроваджено адміністративну відповідальність як для посадовців автомобільних шкіл, так і посадовців сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ.

Це прописано у відповідному законі № 3234-IX.

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Покарання інструкторів та контролюючих органів

Закон запроваджує покарання для інструкторів та контролюючих органів, якщо:

  • здійснюється підготовка, перепідготовка водіїв транспорту особою, у якої немає документа спеціаліста з підготовки водіїв;
  • були допущені особи до практичної підготовки водіїв, тоді як не складено теоретичний іспит;
  • було здійснено практичну підготовку водіїв з використанням транспорту, обладнаного з порушенням вимог Правил дорожнього руху, чи особою, яку позбавлено права керування транспортом.

Передбачені покарання за порушення посадовими особами таких навчальних закладів. Розмір штрафу становитиме 500-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 8,5 тис. гривень до 13,6 тис. гривень.

Покарання сервісних центрів МВС

Законодавство передбачає покарання сервісних центрів МВС за порушення. Зокрема, якщо працівники територіальних сервісних центрів порушили встановлений порядок приймання іспитів на право керування транспортом та видачі посвідчення водія. Штраф становитиме 1-2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень.

У разі повторного порушення протягом року стягнуть 2-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 34 тис. гривень до 51 тис. гривень. Можуть позбавити права обіймати деякі посади чи займатися діяльністю терміном до одного року.

Також покарають посадовців сервісних центрів МВС за порушення порядку проведення державної акредитації автомобільних шкіл та затвердженого порядку атестації спеціалістів. Штраф становитиме від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 8,5 тис. гривень до 17 тис. гривень.

Зокрема, документ також передбачає можливість самостійної підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС (зміни набудуть чинності з 29 жовтня цього року).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні обмежили використання безпілотних літальних апаратів. Також запровадили покарання за порушення правил запуску дронів.

Також ми повідомляли, що в Україні нещодавно було внесено зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Однією з основних змін є скасування вимоги про наявність двох свідків при оформленні документів.

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