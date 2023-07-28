Пенсии в Украине — ПФУ рассказал, как увеличивают будущие выплаты украинцы

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о результатах работы механизма повышения будущих выплат граждан на "заслуженном отдыхе". Речь идет о добровольных пенсионных взносах.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Уплата добровольных пенсионных взносов

Как известно, украинцы имеют право платить пенсионные взносы самостоятельно для увеличения страхового стажа и повышения размера будущих пенсий.

По данным фонда, за последние четыре месяца поступило около 2,21 тыс. платежей в сумме 4,5 млн гривен.

Примечательно, что большинство взносов (84%) граждане внесли за себя, в пользу других лиц гораздо меньше (16%).

В ПФУ раскрыли некоторые детали, назвав наибольший единовременный платеж. Так, лидирует сумма 106 тыс. грн.

"Неработающее лицо, которое его осуществило, приобретает пять месяцев страхового стажа. В четырех из них будет максимальная зарплата для исчисления пенсии (100 500 грн), а в пятом — 79 904,55 грн", — рассказали в фонде.

Механизм повышения пенсий

Упрощенный механизм добровольного участия в системе пенсионного государственного страхования заработал в марте 2023 года. Отмечается, что платить взносы можно с 16 лет как за себя, так и за других лиц.

Теперь это происходит в более комфортных условиях — нет больше необходимости посещать государственные и банковские учреждения. Уплачивать взносы можно через личные кабинеты на портале электронных услуг ПФУ.

Как внести добровольный взнос

Чтобы внести добровольный взнос, нужно зайти на портал е-услуг Пенсионного фонда Украины www.portal.pfu.gov.ua.

Там необходимо выбрать пункт "Договор о добровольном участии". После этого появится специальная форма, которую нужно заполнить. В конце нужно нажать уплатить добровольный взнос.

Примечательно, что размер и периодичность уплаты добровольных взносов граждане вправе определять самостоятельно.

Больше о пенсиях

Напомним, среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают 7,19 тысячи гривен. На втором месте Донецкая область — 6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.

Также мы писали, что Пенсионный фонд по состоянию на середину июля профинансировал пенсионные выплаты почти на 35 млрд грн. В среднем украинцы получают 5,3 тысячи гривен.